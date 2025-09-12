В Україні запровадили нове державне свято – День військ радіоелектронної боротьби.

Відповідний указ сьогодні підписав президент України.

“Установити в Україні День військ радіоелектронної боротьби, який відзначати щороку 12 вересня”, – йдеться в документі.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Згідно з документом, нове свято установили з метою розвитку національних військових традицій, ураховуючи роль військ радіоелектронної боротьби у забезпеченні відсічі і стримування збройної агресії проти України, а також електромагнітного прикриття об’єктів критичної інфраструктури держави.