ГоловнаСуспільствоЖиття

В Україні запровадили нове державне свято – День військ радіоелектронної боротьби

Його відзначатимуть щороку 12 вересня.

В Україні запровадили нове державне свято – День військ радіоелектронної боротьби
Службовець ЗСУ налаштовує антени РЕБ
Фото: АрміяInform

В Україні запровадили нове державне свято – День військ радіоелектронної боротьби.

Відповідний указ сьогодні підписав президент України. 

“Установити в Україні День військ радіоелектронної боротьби, який відзначати щороку 12 вересня”, – йдеться в документі.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Згідно з документом, нове свято установили з метою розвитку національних військових традицій, ураховуючи роль військ радіоелектронної боротьби у забезпеченні відсічі і стримування збройної агресії проти України, а також електромагнітного прикриття об’єктів критичної інфраструктури держави.
﻿
