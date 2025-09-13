«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
РФ знову вдарила по Костянтинівці на Донеччині, загинули люди

Щонайменше троє людей загинули, ще шестеро постраждали.

Фото: Вадим Філашкін

Унаслідок обстрілу міста Костянтинівка Донецької області загинули щонайменше троє цивільних, шестеро зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Щонайменше 3 людини загинули і 6 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Костянтинівки. З самого ранку місто під вогнем ворожої артилерії та під ударами авіабомб. Пошкоджено адмінбудівлю, численні приватні будинки і багатоповерхівки", — ідеться у повідомленні.

Філашкін наголошує, що російські обстріли по місту тривають майже безперервно. "Усі обставини ретельно документуємо".
