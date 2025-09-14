Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Російський дрон атакував рятувальників під час гасіння пожежі на Дніпропетровщині

Пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль.

Фото: ДСНС України

Російські окупанти атакували дроном рятувальників, які після попередньої атаки гасили пожежу у приватному житловому на Дніпропетровщині. 

Про це повідомляє ДСНС України.

"Російські війська спрямували свій дрон по рятувальниках, які після попередньої атаки гасили пожежу у приватному житловому секторі селища Синельниківського району. Внаслідок прицільного удару FPV-дроном пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль. На щастя, особовий склад не постраждав", — йдеться у повідомленні.

Увечері 13 вересня росіяни завдали ракетного удару по м. Дніпро, внаслідок чого виникла пожежа, яку ліквідували вогнеборці. 

Уранці 14 вересня через влучання ворожого БЛА зайнявся приватний житловий будинок у місті Марганець Нікопольського району, пожежу загасили, постраждалих немає.
