Російський дрон атакував рятувальників під час гасіння пожежі на Дніпропетровщині

Російські окупанти атакували дроном рятувальників, які після попередньої атаки гасили пожежу у приватному житловому на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Російські війська спрямували свій дрон по рятувальниках, які після попередньої атаки гасили пожежу у приватному житловому секторі селища Синельниківського району. Внаслідок прицільного удару FPV-дроном пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль. На щастя, особовий склад не постраждав", — йдеться у повідомленні.

Увечері 13 вересня росіяни завдали ракетного удару по м. Дніпро, внаслідок чого виникла пожежа, яку ліквідували вогнеборці.

Уранці 14 вересня через влучання ворожого БЛА зайнявся приватний житловий будинок у місті Марганець Нікопольського району, пожежу загасили, постраждалих немає.