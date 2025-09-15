Майже 190 боїв відбулися на фронті, найбільше – на Покровському напрямку

Сили оборони уразили два райони зосередження особового складу та два артилерійські засоби російських загарбників.

Розпочалася 1300-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом за вчора зафіксовано 187 бойових зіткнень.

Як йдеться у зведенні Генштабу, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів сімома ракетами та 79 авіаційних ударів, скинувши 117 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4945 обстрілів, з них 117 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6337 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Білогір’я, Залізничне Запорізької області, Ольгівка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та два артилерійські засоби російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 11 боєзіткнень. Ворог завдав двох ракетних та 15 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет та скинув 28 керованих бомб, здійснив 193 обстріли, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося десять боєзіткнень поблизу Вовчанська та у напрямку Одрадного.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Нова Кругляківка, Радьківка, Кіндрашівка, Куп’янськ та Степова Новоселівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутися вперед у напрямку Ставків та поблизу населених пунктів Шандриголове, Дерилове, Колодязі, Дробишеве, Торське.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 25 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Григорівки, Дронівки, Виїмки та Федорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень у районах Ступочок, Часового Яру та Олександро-Шультиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Плещіївки, Катеринівки, Олександро-Калинового, Полтавки, Щербинівки, Софіївки та Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Федорівка, Никанорівка, Мирноград, Родинське, Сухецьке, Промінь, Лисівка, Удачне, Новопідгороднє, Шахове, Вільне, Звірове, Молодецьке, Новоукраїнка, Філія, Дачне, Новоіванівка та у бік Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку противника поблизу населених пунктів Іванівка, Ялта, Воскресенка, Новоїванівка, Маліївка, Толстой, Олександроград, Тернове, Березове, Темирівка, Комишуваха, Ольгівське.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили ворожу атаку поблизу Полтавки.

На Оріхівському напрямку противник двічі наступав поблизу Новоандріївки та Степногірська.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили п’ять штурмових дій окупантів.