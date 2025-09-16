Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Очільник МЗС Польщі виступив за створення безпольотної зони над Україною

Але рішення не може ухвалювати одна держава.

Очільник МЗС Польщі виступив за створення безпольотної зони над Україною
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung заявив про необхідність для НАТО та ЄС поновити дискусію щодо створення над Україною безпольотної зони.

За словами урядовця, відповідна ідея активно обговорювалася ще за часів американської адміністрації Джо Байдена. Сікорський переконаний, що технічно реалізувати це можливо, проте підкреслює: таке рішення не може ухвалюватися Польщею самостійно.

Міністр вважає, що Варшаві було б набагато простіше захищати свій повітряний простір, якби безпілотники та інші засоби збивалися "за межами території" - тобто над Україною. На особисте переконання Сікорського, Альянс та європейські союзники "мають про це подумати".
