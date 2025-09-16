Очільник МЗС Польщі виступив за створення безпольотної зони над Україною

Але рішення не може ухвалювати одна держава.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung заявив про необхідність для НАТО та ЄС поновити дискусію щодо створення над Україною безпольотної зони.

За словами урядовця, відповідна ідея активно обговорювалася ще за часів американської адміністрації Джо Байдена. Сікорський переконаний, що технічно реалізувати це можливо, проте підкреслює: таке рішення не може ухвалюватися Польщею самостійно.

Міністр вважає, що Варшаві було б набагато простіше захищати свій повітряний простір, якби безпілотники та інші засоби збивалися "за межами території" - тобто над Україною. На особисте переконання Сікорського, Альянс та європейські союзники "мають про це подумати".