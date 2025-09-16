Головне за вівторок, 16 вересня: майже 150 боєзіткнень, удар по Харкову, засідання «Слуги народу» за участі Зеленського

Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
ГоловнаСуспільствоВійна

Головне за вівторок, 16 вересня: майже 150 боєзіткнень, удар по Харкову, засідання «Слуги народу» за участі Зеленського

Бойові дії на Донеччині, 148 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1301-й день повномасштабної війни.

Головне за вівторок, 16 вересня: майже 150 боєзіткнень, удар по Харкову, засідання «Слуги народу» за участі Зеленського
Росіяни атакували Харків
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 16 вересня відбулося 148 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 46 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Вільне, Никанорівка, Нове Шахове, Шахове, Миролюбівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Новоукраїнка.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 16 вересня – в новині.

Під час сьогоднішнього удару по Харкову постраждали будівлі Національного фармацевтичного університету.

Цей навчальний заклад – просто мішень для Росії, прокоментував нинішні атаки президент Володимир Зеленський.

Більше інформації – в новині.

Станом на 12 годину в Київській області тривала ліквідація пожежі, спричиненої російським ударом по складах Фастівського району, повідомили в ДСНС.

"Гасіння пожежі ускладнюється щільним завантаженням складів, тому додатково допомагають добровольчі пожежні формування, представники Українського Червоного Хреста та допоміжна техніка", – йдеться в повідомленні.

Ворог вдарив по логістичному центру компанії «Епіцентр», повідомила речниця компанії Юлія Чудновець. На щастя, обійшлося без загиблих чи постраждалих, але компанія знову зазнала значних втрат.

16 вересня відбулося засідання фракції «Слуга народу» за участі Володимира Зеленського. Нардепи стверджують, що тема НАБУ і САП не була головною.

Про це LB.ua повідомили кілька джерел у фракції.

Ключовою стала тема гарантій безпеки, де роль Верховної Ради буде важливою. Президент, за словами депутатів, запропонував провести ще одну зустріч найближчим часом.

Подробиці – в новині.

Житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а ракета з польського винищувача F-16, повідомляє Rzeczpospolita із посиланням на джерела.

Це сталося у селі Вирики-Воля під час вторгнення російських безпілотників до Польщі. Як зазначає видання, ракета була випущена з польського винищувача F-16, який намагався збити дрон. Але в системі наведення стався збій.

Також видання зазначає, що польська прокуратура засекретила інформацію про «неідентифікований літаючий об'єкт», уламки якого впали на будинок. Міністерство оборони Польщі відмовилось від коментарів.

На аукціонах 16 вересня до державної скарбниці залучили 7,5 млрд грн від розміщення облігацій, повідомило Міністерство фінансів.

За інформацією Мінфіну, у вересні вдалося залучити 24 млрд грн за рахунок випуску державних облігацій, а від початку 2025 року — 380 млрд грн. З початку повномасштабної війни сума сягнула понад 1,8 трлн грн.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies