Головне за вівторок, 16 вересня: майже 150 боєзіткнень, удар по Харкову, засідання «Слуги народу» за участі Зеленського

Бойові дії на Донеччині, 148 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1301-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 16 вересня відбулося 148 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 46 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Вільне, Никанорівка, Нове Шахове, Шахове, Миролюбівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Новоукраїнка.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 16 вересня – в новині.

Під час сьогоднішнього удару по Харкову постраждали будівлі Національного фармацевтичного університету.

Цей навчальний заклад – просто мішень для Росії, прокоментував нинішні атаки президент Володимир Зеленський.

Більше інформації – в новині.

Станом на 12 годину в Київській області тривала ліквідація пожежі, спричиненої російським ударом по складах Фастівського району, повідомили в ДСНС.

"Гасіння пожежі ускладнюється щільним завантаженням складів, тому додатково допомагають добровольчі пожежні формування, представники Українського Червоного Хреста та допоміжна техніка", – йдеться в повідомленні.

Ворог вдарив по логістичному центру компанії «Епіцентр», повідомила речниця компанії Юлія Чудновець. На щастя, обійшлося без загиблих чи постраждалих, але компанія знову зазнала значних втрат.

16 вересня відбулося засідання фракції «Слуга народу» за участі Володимира Зеленського. Нардепи стверджують, що тема НАБУ і САП не була головною.

Про це LB.ua повідомили кілька джерел у фракції.

Ключовою стала тема гарантій безпеки, де роль Верховної Ради буде важливою. Президент, за словами депутатів, запропонував провести ще одну зустріч найближчим часом.

Подробиці – в новині.

Житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а ракета з польського винищувача F-16, повідомляє Rzeczpospolita із посиланням на джерела.

Це сталося у селі Вирики-Воля під час вторгнення російських безпілотників до Польщі. Як зазначає видання, ракета була випущена з польського винищувача F-16, який намагався збити дрон. Але в системі наведення стався збій.

Також видання зазначає, що польська прокуратура засекретила інформацію про «неідентифікований літаючий об'єкт», уламки якого впали на будинок. Міністерство оборони Польщі відмовилось від коментарів.

На аукціонах 16 вересня до державної скарбниці залучили 7,5 млрд грн від розміщення облігацій, повідомило Міністерство фінансів.

За інформацією Мінфіну, у вересні вдалося залучити 24 млрд грн за рахунок випуску державних облігацій, а від початку 2025 року — 380 млрд грн. З початку повномасштабної війни сума сягнула понад 1,8 трлн грн.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!