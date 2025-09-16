Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
У Харкові внаслідок російського удару постраждав фармацевтичний університет

Президент підкреслив, що подібні удари росіяни можуть собі дозволити, оскільки не відчуває дійсно вагомих санкцій. 

У Харкові внаслідок російського удару постраждав фармацевтичний університет
Пошкодження корпусу фармацевтичного університету
Фото: скриншот

Під час сьогоднішнього удару по Харкову постраждали будівлі Національного фармацевтичного університету. Цей навчальний заклад – просто мішень для Росії, прокоментував нинішні атаки президент Володимир Зеленський.

 

Тривають постійні удару КАБами по громадах Сумської, Харківської і Донецької областей. FPV-дронами ворог атакує Запорізьку область, а артилерією – Херсон. 

Вночі ворог атакував артилерією і бомбами з авіації Запоріжжя – звичайну міську інфраструктуру. Вранці – повторний удар по цивільному логістичному центру в Київській області, що не мав жодного військового сенсу. 

"Єдина причина, чому Росія може собі все це дозволяти, – їй не боляче. Поки Росія не відчуватиме своїх дійсно сильних втрат, і передусім втрат економічних, вона буде уникати реальної дипломатії та закінчення війни. Важливо, щоб світ реагував на кожен удар. Важливо, щоб Європа, Сполучені Штати, країни «сімки» та «двадцятки» не дарували Росії час – час на війну. Сильні санкції потрібні. Сильні тарифи на російську торгівлю потрібні. Сильний захист життя потрібен", – прокоментував президент. 

  • Сьогодні вранці ворог атакував Слобідський район Харкова. Під удар потрапили будівлі фармацевтичного університету – його відділ підвищення кваліфікації. Працівники перебували в укритті, але в однієї співробітниці – гостра реакція на стрес, передає Суспільне. Загалом внаслідок атаки постраждали четверо людей. Корпус зазнав значних пошкоджень.
