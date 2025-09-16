Президент підкреслив, що подібні удари росіяни можуть собі дозволити, оскільки не відчуває дійсно вагомих санкцій.

Під час сьогоднішнього удару по Харкову постраждали будівлі Національного фармацевтичного університету. Цей навчальний заклад – просто мішень для Росії, прокоментував нинішні атаки президент Володимир Зеленський.

Тривають постійні удару КАБами по громадах Сумської, Харківської і Донецької областей. FPV-дронами ворог атакує Запорізьку область, а артилерією – Херсон.

Вночі ворог атакував артилерією і бомбами з авіації Запоріжжя – звичайну міську інфраструктуру. Вранці – повторний удар по цивільному логістичному центру в Київській області, що не мав жодного військового сенсу.

"Єдина причина, чому Росія може собі все це дозволяти, – їй не боляче. Поки Росія не відчуватиме своїх дійсно сильних втрат, і передусім втрат економічних, вона буде уникати реальної дипломатії та закінчення війни. Важливо, щоб світ реагував на кожен удар. Важливо, щоб Європа, Сполучені Штати, країни «сімки» та «двадцятки» не дарували Росії час – час на війну. Сильні санкції потрібні. Сильні тарифи на російську торгівлю потрібні. Сильний захист життя потрібен", – прокоментував президент.