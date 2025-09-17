Решетилова розповіла, як військовий омбудсман зможе реагувати на скарги захисників

Після ухвалення закону про військового обмудсмана цей посадовець зможе проводити перевірки за повідомленнями про порушення прав військовослужбовців. Кожна перевірка матиме висновки, які військовий омбудсман надсилатиме вищому командуванню.

Командування протягом 10 днів повинно буде відреагувати і вжити заходів, аби усунути порушення і притягнути до відповідальності – швидше за все, дисциплінарної. Про це в ефірі телемарафону повідомила Уповноважена президента з прав військовослужбовців Ольга Решетилова.

"Якщо так станеться, що командування не буде реагувати на дії військового омбсудмана, то в нього буде можливість притягнути до адміністративної відповідальності", – сказала вона.

Решетилова сподівається, що до таких заходів Офіс військового обмудсмена вдаватиметься рідко.

Також військовий омбудсман матиме можливість прямої доповіді верховному головнокомандувачу – президенту України.

Решетилова розповіла, що після ухвалення відповідного закону розпочнеться процес запуску інституції. Після підпису президента під відповідним законом він ще повинен підписати указ про створення Офісу військового обмудсмана і затвердити положення зі штатним розписом, призначити омбудсмана і заступників, зареєструвати юридичну особу. На це є 30 днів.

Військовий омбудсман

Створення інституції військового обмудсмана, який би захищав права військовослужбовців, анонсували ще в грудні 2024-го. Законопроєкт про обмудсмена лежить у Раді з травня цього року. В червні його ухвалили в першому читанні, а почати розгляд у другому читанні можуть уже сьогодні.

З закликом ухвалити законопроєкт для захисту прав військових нещодавно мітингували в Києві.

Військовий омбудсман, відповідно до закону, є посадовцем, через якого президент здійснює демократичний цивільний контроль за сектором безпеки і оборони з питань дотримання органами військового управління і військовим командуванням прав військових. Омбудсмен призначатиметься на термін у п'ять років президентом. Одна і та сама людина не зможе претендувати на посаду більш ніж два строки поспіль.

Військовим омбудсманом повинна бути людина від 30 років з вищою освітою не нижче ступеня магістра, яка вільно володіє державною мовою і має "високі моральні якості та бездоганну репутацію". При цьому омбудсменом не може бути людина зі статусом військовослужбовця.

