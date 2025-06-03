Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про військового омбудсмена

Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт про створення, визначення правового статусу, завдань та засад діяльності Військового омбудсмена. За – 287 депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Ініціатором документу був президент, а участь в розробці брали військові, представники міністерства оборони та громадянського суспільства.

Закон визначає правовий статус, завдання і організаційні засади діяльності Військового омбудсмена із виконання завдань стосовно захисту прав військових, військовозобов'язаних та резервістів, членів добровольчих формувань територіальних громад і поліцейських поліції особливого призначення.

Військовий омбудсмен, відповідно до закону, є посадовцем, через якого президент здійснює демократичний цивільний контроль за сектором безпеки і оборони з питань дотримання органами військового управління і військовим командуванням прав військових. Омбудсмен призначатиметься на термін у п'ять років президентом. Одна і та сама людина не зможе претендувати на посаду більш ніж два строки поспіль.

Військовим омбудсменом повинна бути людина від 30 років з вищою освітою не нижче ступеня магістра, яка вільно володіє державною мовою і має "високі моральні якості та бездоганну репутацію". При цьому омбудсменом не може бути людина зі статусом військовослужбовця.