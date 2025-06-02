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У Вільнюсі Зеленський обговорив із Рютте домовленості у Стамбулі щодо обміну полоненими та повернення дітей

Президент поінформував Генсека щодо відмови РФ від безумовного припинення вогню.

У Вільнюсі Зеленський обговорив із Рютте домовленості у Стамбулі щодо обміну полоненими та повернення дітей
Фото: Офіс президента України

Під час саміту лідерів Нордичних країн та Бухарестської дев'ятки у Литві Володимир Зеленський зустрівся із Генсеком НАТО Марком Рютте. Сторони обговорили домовленості між Україною та РФ, досягнуті у Стамбулі. 

Про це Володимир Зеленський розповів у соцмережах.

"Провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Подякував за надійну підтримку з боку Альянсу. Розповів про домовленості щодо обміну полоненими та повернення дітей, досягнуті під час сьогоднішніх переговорів у Стамбулі, а також про відмову Росії від найпростішого – безумовного припинення вогню", — ідеться у повідомленні. 

Глава держави наголосив на посиленні тиску на Росію.

"Обговорили й наступні дипломатичні кроки та оборонну підтримку України. Фокусуємося на збільшенні нашої далекобійності.Також важливо, щоб Україна була гідно представлена на наступному саміті НАТО в Гаазі. Це буде правильний сигнал Росії", — додає президент.

  • Під час пресконференції за підсумками саміту В9 та Нордичних країн у Вільнюсі, Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що одним з ключових питань порядку денного саміту НАТО, який відбудеться вже за три тижні в Гаазі, буде продовження допомоги Україні.
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