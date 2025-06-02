У Вільнюсі Зеленський обговорив із Рютте домовленості у Стамбулі щодо обміну полоненими та повернення дітей

Під час саміту лідерів Нордичних країн та Бухарестської дев'ятки у Литві Володимир Зеленський зустрівся із Генсеком НАТО Марком Рютте. Сторони обговорили домовленості між Україною та РФ, досягнуті у Стамбулі.

Про це Володимир Зеленський розповів у соцмережах.

"Провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Подякував за надійну підтримку з боку Альянсу. Розповів про домовленості щодо обміну полоненими та повернення дітей, досягнуті під час сьогоднішніх переговорів у Стамбулі, а також про відмову Росії від найпростішого – безумовного припинення вогню", — ідеться у повідомленні.

Глава держави наголосив на посиленні тиску на Росію.

"Обговорили й наступні дипломатичні кроки та оборонну підтримку України. Фокусуємося на збільшенні нашої далекобійності.Також важливо, щоб Україна була гідно представлена на наступному саміті НАТО в Гаазі. Це буде правильний сигнал Росії", — додає президент.