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Ексдержсекретар США Майк Помпео заявив, що Штати зробили недостатньо у 2014 й 2022 роках, щоб зупинити агресію РФ

Майк Помпео зараз шкодує, що Сполучені Штати не зробили більше для стримування Росії.

Ексдержсекретар США Майк Помпео заявив, що Штати зробили недостатньо у 2014 й 2022 роках, щоб зупинити агресію РФ
Майк Помпео
Фото: EPA/UPG

Ексдержсекретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати зробили недостатньо у 2014 й 2022 роках, щоб зупинити агресію РФ. 

Про це він сказав на міжнародному Чорноморському безпековому форумі в Одесі в суботу, 31 травня, передає Укрінформ.

«Я шкодую, що не було зроблено більше у 2014 році, що не було зроблено більше у 2022 році, що був втрачений фактор стримування. Зараз виклик полягає в тому, щоб повернути все до стабільності. Я був дотичний до Мінських перемовин. Ми багато разів сиділи за тим столом переговорів», – сказав він.

Разом з тим Помпео зауважив, що тоді російська агресія проти України не була такою масштабною, як у лютому 2022 року.

«Б'юся об заклад що, якщо подивитися на документи, що обговорювались під час Мінських переговорів, я впевнений, що вони будуть виглядати майже ідентичними тим, які обговорюються зараз. Це повинно нам всім нагадувати, що коли Путін покладе зброю на хвилину, то не можна у цей час повертатися до купівлі російського газу. Коли Володимир Путін покладе зброю на хвилину, не можна повертатися до «того життя, яким воно колись було», – додав він.

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Але колишній держсекретар не вважає, що хтось у США мислить у стилі: «пожертвуємо Україною і отримаємо мир».

«Я ніколи не чув, щоб хтось таке казав. Багато хто з Республіканської партії висловлював думки, які суперечать глибоким національним інтересам Америки щодо цього питання. Але я впевнений, що вони також розуміють, що в підсумку США не можуть просто так відійти від цього. Це не той випадок, коли можна сказати: «Успіхів, далі ви самі». Це буде переслідувати всіх нас. Тих, хто вірить у базову людську гідність, права власності, усі ознаки суверенітету націй. І я вважаю, що зрештою ці цінності переможуть», – сказав колишній топчиновник США.

Помпео також висловив думку, що Путін не наважився на більшу агресію проти України під час першої каденції президента США Дональда Трампа тому, що тоді, на думку Помпео, іще існував фактор стримування, тож існувала імовірність «отримати по обличчю».

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