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Зеленський та Ердоган обговорили можливу наступну зустріч у Стамбулі із росіянами

Також президенти обговорили можливість організації чотиристоронньої зустрічі на рівні лідерів України, Росії, Туреччини і США.

Зеленський та Ердоган обговорили можливу наступну зустріч у Стамбулі із росіянами
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський розповів подробиці про розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом

“Говорили про першу зустріч у Стамбулі. Обмін полоненими – це її важливе досягнення, але, на жаль, єдине. Повинне бути припинення вогню для подальшого руху до миру. Треба зупинити вбивства людей”, - зазначив Зеленський.

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Також президенти обговорили можливу наступну зустріч у Стамбулі і за яких умов Україна готова взяти в ній участь. 

Крім того Володимир Зеленський та Ердоган обговорили можливість організації чотиристоронньої зустрічі на рівні лідерів України, Росії, Туреччини і США.

Окремо президенти говорили також про участь Туреччини в саміті Україна – Південно-Східна Європа.

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