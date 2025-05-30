Зеленський та Ердоган обговорили можливу наступну зустріч у Стамбулі із росіянами

Також президенти обговорили можливість організації чотиристоронньої зустрічі на рівні лідерів України, Росії, Туреччини і США.

Президент України Володимир Зеленський розповів подробиці про розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

“Говорили про першу зустріч у Стамбулі. Обмін полоненими – це її важливе досягнення, але, на жаль, єдине. Повинне бути припинення вогню для подальшого руху до миру. Треба зупинити вбивства людей”, - зазначив Зеленський.

Також президенти обговорили можливу наступну зустріч у Стамбулі і за яких умов Україна готова взяти в ній участь.

Крім того Володимир Зеленський та Ердоган обговорили можливість організації чотиристоронньої зустрічі на рівні лідерів України, Росії, Туреччини і США.

Окремо президенти говорили також про участь Туреччини в саміті Україна – Південно-Східна Європа.