Зеленський та Ердоган обговорили можливу наступну зустріч у Стамбулі із росіянами

Президент України Володимир Зеленський розповів подробиці про розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
“Говорили про першу зустріч у Стамбулі. Обмін полоненими – це її важливе досягнення, але, на жаль, єдине. Повинне бути припинення вогню для подальшого руху до миру. Треба зупинити вбивства людей”, - зазначив Зеленський.
Також президенти обговорили можливу наступну зустріч у Стамбулі і за яких умов Україна готова взяти в ній участь.
Крім того Володимир Зеленський та Ердоган обговорили можливість організації чотиристоронньої зустрічі на рівні лідерів України, Росії, Туреччини і США.
Окремо президенти говорили також про участь Туреччини в саміті Україна – Південно-Східна Європа.