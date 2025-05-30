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Шмигаль: Кабмін затверджує переговорні позиції за двома кластерами з ЄС

Україна готується до відкриття всіх шести переговорних кластерів у 2025 році.

Шмигаль: Кабмін затверджує переговорні позиції за двома кластерами з ЄС
Денис Шмигаль
Фото: телеграм / Денис Шмигаль

30 травня Кабмін розглянув й затвердив позиції за двома кластерами — №2 «Внутрішній ринок» та №6 «Зовнішні відносини» з ЄС.

Про це на засіданні уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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«Це офіційні документи, які містять наші пропозиції, окреслюють пріоритети та зобов’язання щодо майбутнього членства», — пояснив прем’єр.

Кластер 2 охоплює питання функціонування Єдиного ринку ЄС: вільний рух товарів, послуг, капіталу та робочої сили, правила конкуренції й захист прав споживачів.

Кластер 6 стосується зовнішньої політики, безпеки та оборони. «Це, серед іншого, наш внесок у безпечне майбутнє єдиної Європи і захист континенту від російської загрози», — наголосив Шмигаль.

Глава уряду додав, що Україна рекордно швидко пройшла шлях від подачі заявки на членство в ЄС до старту передвступних переговорів. Нещодавно Кабмін затвердив переговорну позицію щодо Кластеру 1 «Основи процесу вступу до ЄС» та передав документ до Європейської комісії. Остання вже в червні планує відкрити переговори за цим кластером.

«Амбітна ціль на 2025 рік — відкрити на паралельній основі всі шість переговорних кластерів з ЄС», — повідомив Шмигаль.

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