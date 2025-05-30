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Глава МЗС Туреччини: питання вступу України до НАТО не має «певного консенсусу»

«Тут є європейська позиція, є американська позиція, є наша позиція», - розповів Хакан Фідан.

Глава МЗС Туреччини: питання вступу України до НАТО не має «певного консенсусу»
Хакан Фідан
Фото: скриншот твідео

Вступ України до НАТО є дискусійним питанням серед членів Альянсу, дискусія з цього приводу триває вже певний час.

Про це сказав міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан у Києві на спільній пресконференції 30 травня з українським колегою Андрієм Сибігою.

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«Щодо питання НАТО і України – це дискусія всередині НАТО вже довгий час. Є різні бачення, параметри, особливо враховуючи реалії продовження війни це питання всередині НАТО не має певного консенсусу. Країни-члени мають різні підходи», - заявив турецький міністр.

Він сказав, що переговори все таки продовжаться. 

«Як ви знаєте, НАТО має превентивну форму забезпечення безпеки. І тут треба розглядати яка форма співпраці буде максимально корисна для України. Тут є європейська позиція, є американська позиція, є наша позиція», - зауважив Фідан.

Міністр додав, що під час першого раунду переговорів із Росією питання про Україну в НАТО не було на порядку денному. «Тому це процес, який постійно продовжується», - сказав Фідан.

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