Головне за ніч та ранок п’ятниці, 30 травня: удар дронами по Харкову, понад 170 боєзіткнень, очікування від перемовин у Стамбулі

Нічна повітряна атака, 173 бойових зіткнення, бої на Покровському та Курському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, перенесення Дня захисту дітей.

Уночі 30 травня Росія завдала масштабного удару ударними БпЛА по Харкову. Кількість постраждалих зросла до трьох осіб, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Є влучання восьми БпЛА по території транспортного комунального підприємства у Слобідському районі Харкова. Пошкоджені щонайменше 38 тролейбусів, приміщення. Вибуховою хвилею вибиті вікна у сусідніх житлових будинках.

Дві жінки зазнали гострої реакції на стрес, ще одна має поранення.

Попередньо встановлено, що для масштабного удару по місту росіяни застосували БпЛА «Герань-2».

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 8.00 30 травня на фронті зафіксовано 173 бої.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 66 наступальних дій.

На Новопавлівському Сили оборони зупинили 24 атаки на позиції наших військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Зелене Поле, Новопіль, Вільне Поле та Новодарівка.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України зупинили 26 атак російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще близько 1140 осіб. Загальна кількість знищених окупантів сягнула 986 080 одиниць особового складу.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

На Одещині внаслідок нічної атаки безпілотників зруйноване відділення Нової Пошти, повідомляє ДСНС.

Також були пошкоджені поряд розташовані вантажні автомобілі. Рятувальники, спільно з працівниками Національної гвардії України, ліквідували пожежу на площі 300 кв м”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загиблих та постраждалих немає.

Уночі Повітряні сили ЗСУ знешкодили 56 російських безпілотників.

Загалом ворог атакував Україну 90 БпЛА.

Президент Володимир Зеленський синхронізував український День захисту дітей з Всесвітнім днем дитини.

“Установити в Україні День захисту дітей, який відзначати щорічно у Всесвітній день дитини – 20 листопада”, – йдеться в указі президента №355/2025 від 30 травня 2025 року. Водночас втратив чинність указ президента № 568/98 “Про День захисту дітей” від 30 травня 1998 року.

Рішення ухвалено з метою утвердження охорони дитинства як загальнонаціонального пріоритету України, посилення та об’єднання зусиль міжнародного співтовариства, спрямованих на захист прав і найкращих інтересів дитини, реалізації положень Конвенції про права дитини.

Спецпосланець президента США з питань Росії та України Кіт Келлог в інтерв'ю ABC News заявив, що до процесу переговорів у Стамбулі, які мають відбутися 2 червня, будуть залучені радники з питань національної безпеки низки країн.

Окрім Сполучених Штатів, своїх представників до Туреччини спрямують Велика Британія, Німеччина та Франція - Келлог називає цю групу "Е3". За словами посадовця, саме ці держави допомагали Україні формулювати власний "меморандум" щодо миру на зустрічі у Лондоні, тож вони реагуватимуть на хід стамбульських перемовин.

Келлог додав, що в центрі обговорення під час зустрічі української та російської делегацій мають бути питання вступу України до НАТО, а також контролю над територіями Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Запоріжжя та Криму.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт прокоментувала можливе проведення у Стамбулі у понеділок другого раунду переговорів про урегулювання війни між Росією та Україною.

Як пише "Європейська правда", в адміністрації Дональда Трампа наполягають на тому, щоб зустріч відбулася, а вирішення війни "було за столом перемовин, а не на полі бою".

На продовження переговорів у Вашингтоні покладають особливі сподівання: за словами Лівітт, "наступного тижня ситуація може нарешті зрушити з мертвої точки".

Водночас заступник постійного представника США в ООН Джон Келлі заявив, що Вашингтон буде змушений припинити докладати зусиль для організації мирних перемовин, якщо Росія ухвалить "неправильне рішення продовжувати катастрофічну війну".

За словами Келлі, "угода, яка пропонується зараз, є найкращим можливим результатом для Росії, тому Путін має її укласти". США "закликають Україну та Росію ухвалити складне історичне рішення прагнути до миру". Та сторона, яка виявиться на це нездатною, "нестиме відповідальність за наслідки".

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