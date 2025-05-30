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США в ООН: Вашингтон відмовиться від переговорних зусиль, якщо Росія продовжить війну

"Путін повинен укласти угоду".

США в ООН: Вашингтон відмовиться від переговорних зусиль, якщо Росія продовжить війну
Радбез ООН
Фото: EPA/UPG

Заступник постійного представника США в ООН Джон Келлі заявив, що Вашингтон буде змушений припинити докладати зусиль для організації мирних перемовин, якщо Росія ухвалить "неправильне рішення продовжувати катастрофічну війну".

Як пише Інтерфакс-Україна, дипломат підкреслив, що це не означатиме "відмову від принципів чи відмову від друзів", натомість стане визнанням "відмови Росії співпрацювати з нами".

Келлі переконує, що "угода, яка пропонується зараз, є найкращим можливим результатом для Росії, тому Путін має її укласти". США "закликають Україну та Росію ухвалити складне історичне рішення прагнути до миру". Та сторона, яка виявиться на це нездатною, "нестиме відповідальність за наслідки".

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