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​На Київщині проводять капітальний ремонт мосту через річку Тетерів

Міст частково зруйновали внаслідок бойових дій у березні 2022 року.

​На Київщині проводять капітальний ремонт мосту через річку Тетерів
​На Київщині проводять капітальний ремонт мосту через річку Тетерів
Фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури

У Київській області проводять капітальний ремонт мосту через річку Тетерів, який завдовжки понад 300 метрів. Міст частково зруйновали внаслідок бойових дій у березні 2022 року.

Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

“Він має стратегічне значення як для життєдіяльності місцевих громад, так і для стабільного функціонування економіки в умовах воєнного стану”, - йдеться у повідомленні.

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В Агентстві повідомили, що зараз проводяться такі роботи:

  • на 7-й опорі виконуються роботи з монтажу опалубки;
  • на 8-й та 9-й опорах — демонтаж опалубки;
  • на 10-й опорі проводиться свердління отворів та встановлення арматурних шнурів із застосуванням епоксидного розчину. Завершено армування ригеля.

Відновлення мосту здійснюється в рамках пілотного проєкту, що охоплює шість об’єктів у Київській області. Фінансову підтримку надає UK Export Finance.

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