​На Київщині проводять капітальний ремонт мосту через річку Тетерів

У Київській області проводять капітальний ремонт мосту через річку Тетерів, який завдовжки понад 300 метрів. Міст частково зруйновали внаслідок бойових дій у березні 2022 року.
Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.
“Він має стратегічне значення як для життєдіяльності місцевих громад, так і для стабільного функціонування економіки в умовах воєнного стану”, - йдеться у повідомленні.
В Агентстві повідомили, що зараз проводяться такі роботи:
- на 7-й опорі виконуються роботи з монтажу опалубки;
- на 8-й та 9-й опорах — демонтаж опалубки;
- на 10-й опорі проводиться свердління отворів та встановлення арматурних шнурів із застосуванням епоксидного розчину. Завершено армування ригеля.
Відновлення мосту здійснюється в рамках пілотного проєкту, що охоплює шість об’єктів у Київській області. Фінансову підтримку надає UK Export Finance.