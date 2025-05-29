МАГАТЕ вважає, що Росія не готує перезапуск Запорізької АЕС

"Станція втратила основне джерело охолоджувальної води, тому вся система не може функціонувати так, як це було передбачено спочатку", - заявляють в Агентстві.

Наразі немає жодних ознак того, що Росія готується до перезапуску Запорізької атомної електростанції, передає Reuters з із посиланням на джерела в МАГАТЕ.

«Наші групи продовжують підтверджувати, що наразі немає жодних ознак того, що ведеться якась активна підготовка до перезапуску станції», — зазначив представник Агентства.

Раніше українська сторона звернулася до МАГАТЕ з протестом через повідомлення про будівництво Росією нових ліній електропередач для підключення ЗАЕС до власної мережі.

У березні генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі заявив Reuters, що один із шести реакторів української станції може бути перезапущений упродовж кількох місяців за умови досягнення тривалого припинення вогню. Водночас він наголосив, що для цього необхідно відновити стабільне водопостачання та зовнішнє енергозабезпечення станції.

Після підриву Каховської дамби в 2023 році станція втратила головне джерело охолоджувальної води. Наразі для потреб АЕС використовують свердловини, яких вистачає для підтримки холодного стану реакторів, але не для їхньої активної роботи.

«Станція втратила основне джерело охолоджувальної води, тому вся система не може функціонувати так, як це було передбачено спочатку. Споживання води в рази більше під час роботи станції порівняно з холодним зупином. Ми не бачимо простого й швидкого рішення цієї проблеми», — додали в МАГАТЕ.