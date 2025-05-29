МАГАТЕ вважає, що Росія не готує перезапуск Запорізької АЕС

Наразі немає жодних ознак того, що Росія готується до перезапуску Запорізької атомної електростанції, передає Reuters з із посиланням на джерела в МАГАТЕ.
«Наші групи продовжують підтверджувати, що наразі немає жодних ознак того, що ведеться якась активна підготовка до перезапуску станції», — зазначив представник Агентства.
Раніше українська сторона звернулася до МАГАТЕ з протестом через повідомлення про будівництво Росією нових ліній електропередач для підключення ЗАЕС до власної мережі.
У березні генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі заявив Reuters, що один із шести реакторів української станції може бути перезапущений упродовж кількох місяців за умови досягнення тривалого припинення вогню. Водночас він наголосив, що для цього необхідно відновити стабільне водопостачання та зовнішнє енергозабезпечення станції.
Після підриву Каховської дамби в 2023 році станція втратила головне джерело охолоджувальної води. Наразі для потреб АЕС використовують свердловини, яких вистачає для підтримки холодного стану реакторів, але не для їхньої активної роботи.
«Станція втратила основне джерело охолоджувальної води, тому вся система не може функціонувати так, як це було передбачено спочатку. Споживання води в рази більше під час роботи станції порівняно з холодним зупином. Ми не бачимо простого й швидкого рішення цієї проблеми», — додали в МАГАТЕ.
- Ґроссі 29 травня повідомив, що стан зовнішнього електропостачання на Запорізькій АЕС залишається критичним: наразі об’єкт забезпечує лише одна лінія електропередач, тоді як до початку повномасштабної війни таких ліній було десять.
- Згідно з новим звітом Greenpeace, Росія будує лінії електропередачі на окупованій території півдня України, щоб підключити до власної мережі захоплену нею Запорізьку атомну електростанцію. Звіт Greenpeace містить супутникові знімки, які показують, що з початку лютого Росія будує понад 50 миль ліній електропередачі та опор між окупованими Маріуполем і Бердянськом, вздовж узбережжя Азовського моря. Супутникові знімки були перевірені The Times.
- Виходячи з місця розташування та напрямку робіт, Greenpeace повідомив, що метою проєкту було підключити нові лінії електропередач до великої підстанції поблизу Маріуполя, яка була підключена до Запорізької атомної електростанції, що знаходиться приблизно за 140 миль на захід.