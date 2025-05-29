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​МЗС: Україна досі не отримала від Росії "меморандум", натомість росіяни випустили 120 ракет та 1500 дронів

"Наша позиція дуже проста: ми маємо побачити цей документ".

​МЗС: Україна досі не отримала від Росії "меморандум", натомість росіяни випустили 120 ракет та 1500 дронів
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий
Фото: МЗС

Україна все ще не отримала від Росії так званий "меморандум" щодо припинення вогню, але натомість із 16 до 29 травня Росія випустила по Україні 120 ракет та 1500 дронів.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я хочу чітко зазначити, що на даний момент ми все ще не отримали російський документ. Попри те, що росіяни обіцяли надіслати такий документ після зустрічі в Стамбулі, де вони сказали, що відправлять його після обміну військовополоненими, цього не сталося", - сказав він. 

Тихий зазначив, що російська сторона запропонувала зустріч, де хочуть представити документ, але Україні треба ознайомитися із ним до перемовин, аби вони пройшли змістовно.

"Наша позиція дуже проста: ми маємо побачити цей документ. Якщо росіяни не мають чого приховувати, якщо це документ, який можна реалізувати, то не повинно бути жодних проблем з тим, щоб поділитися цим документом з нами. Це дозволило б нам підготуватися до зустрічі делегацій, провести змістовну зустріч, яка може привести до результату, а не просто зустріч заради зустрічі", - пояснив Тихий.

Він підкреслив, що натомість Україна отримала масштабні атаки, багато з яких відбулися протягом цих двох тижнів. Так, із 16 травня по 29 травня, тобто до сьогоднішнього дня, Росія випустила по Україні близько 120 ракет, понад 1500 дронів "шахед", а також понад 2500 керованих авіаційних бомб.

"Це не є поведінкою сторони чи країни, яка насправді прагне миру. Це є цілковитою протилежністю миру", - наголосив Тихий. 

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