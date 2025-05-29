У Комишанах на Херсонщині двоє поранених через російський обстріл

Після обіду 29 травня окупанти вдарили по Комишанах на Херсонщині з артилерії.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Спершу під ворожий удар потрапила 79-річна жінка, яка перебувала у будинку.

У потерпілої діагностували контузію, вибухову і закриту черепно-мозкову травми. Бригада “швидкої” надала жінці допомогу на місці.

Потім отримав контузію 64-річний чоловік. також у нього діагностували вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Медичну допомогу потерпілому надали на місці. Від госпіталізації він відмовився.