У Комишанах на Херсонщині двоє поранених через російський обстріл

Після обіду 29 травня окупанти вдарили по Комишанах на Херсонщині з артилерії.
Про це повідомила обласна військова адміністрація.
Спершу під ворожий удар потрапила 79-річна жінка, яка перебувала у будинку.
У потерпілої діагностували контузію, вибухову і закриту черепно-мозкову травми. Бригада “швидкої” надала жінці допомогу на місці.
Потім отримав контузію 64-річний чоловік. також у нього діагностували вибухову та закриту черепно-мозкову травми.
Медичну допомогу потерпілому надали на місці. Від госпіталізації він відмовився.
- Упродовж минулої доби унаслідок російських атак були поранені 10 жителів Херсонщини. Ворог завдав ударів по 40 населених пунктах області.