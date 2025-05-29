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У Комишанах на Херсонщині двоє поранених через російський обстріл

Росіяни атакували населений пункт із артилерії.

У Комишанах на Херсонщині двоє поранених через російський обстріл
медики
Фото: Telegram/Павло Кириленко

Після обіду 29 травня окупанти вдарили по Комишанах на Херсонщині з артилерії.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Спершу під ворожий удар потрапила 79-річна жінка, яка перебувала у будинку. 

У потерпілої діагностували контузію, вибухову і закриту черепно-мозкову травми. Бригада “швидкої” надала жінці допомогу на місці.

Потім отримав контузію 64-річний чоловік. також у нього діагностували вибухову та закриту черепно-мозкову травми. 

Медичну допомогу потерпілому надали на місці. Від госпіталізації він відмовився.

  • Упродовж минулої доби унаслідок російських атак були поранені 10 жителів Херсонщини. Ворог завдав ударів по 40 населених пунктах області. 
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