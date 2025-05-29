На Харківщині внаслідок вибуху біля автомобіля постраждав військовий ТЦК, йому довелось ампутувати кисть руки

У Харківській області постраждав військовослужбовець Територіального центру комплектування та соціальної підтримки внаслідок вибуху невідомого предмета, який він знайшов біля свого автомобіля.

Про це повідомляє Харківський ОТЦК та СП.

Травмованому надано екстрену медичну допомогу. Але лікарі були вимушені ампутувати кисть руки. Загроза життю військовослужбовця відсутня, він перебуває під наглядом медиків.

"Прикро, що військовослужбовець, який був переведений з бойової бригади за станом здоров'я після поранення для подальшого проходження служби у ТЦК та СП, дістав важке травмування в умовному тилу", - заявили в ОТЦК.

Причини та обставини події з'ясовуються. За даним фактом внесенні відомості до ЄРДР, відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії.

В обласному та підпорядкованих районних ТЦК та СП проводяться додаткові заняття та інструктажі щодо поводження з вибухонебезпечними та підозрілими предметами.

Раніше Командування Сухопутних військ розробило перелік правил діалогу та поведінки військовослужбовців ТЦК та СП при здійснені заходів мобілізації.

27 травня Сухопутні війська нагадали, що будь-яке умисне перешкоджання виконанню службових обов’язків військовослужбовців ТЦК, включаючи погрози, моральний тиск, застосування фізичної сили чи пошкодження автомобілів, є серйозним правопорушенням, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років.

Раніше в Генштабі повідомили, що з 2022 по 2025 рік провели ротацію всіх керівників ТЦК. Наразі майже 70% особового складу ТЦК мають бойовий досвід, а близько половини - це військові, які отримали поранення або контузії. Також у ТЦК та СП працює близько 20% цивільного персоналу - працівників ЗСУ.

У березні уповноважений з прав людини Дмитро Лабунець зазначив, що в 2025 році зросла кількість скарг на дії працівників ТЦК. І ця тенденція зберігається.

У лютому начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев повідомив, що до кінця лютого для ТЦК і СП будуть створені спеціальні правила поводження з військовозобов’язаними.