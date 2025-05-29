Посадовця міграційної служби Одещини підозрюють у недостовірному декларуванні на 83 млн грн

За даними слідства, посадовець не задекларував житловий будинок на 200 кв м, земельну ділянку понад 6 соток, автомобіль Mercedes-Benz G400D, готівкові кошти на понад 11 млн грн, а також інше цінне майно.

Керівництвом Одеської обласної прокуратури повідомлено про підозру керівнику одного з Управлінь ГУ ДМС в Одеській області за фактом умисного внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації.

За даними слідства, посадовець не задекларував житловий будинок площею 200 квадратних метрів, земельну ділянку понад 6 соток, автомобіль Mercedes-Benz G400D, готівкові кошти на понад 11 млн грн, а також інше цінне майно – як рухоме, так і нерухоме.

Крім того, у декларації були навмисно внесені дані про володіння криптовалютою Bitcoin, оціненою у майже 58 млн грн. Такими діями посадовець намагався штучно збільшити обсяг задекларованих активів своєї родини.

Загалом суб’єкт декларування при поданні декларації вказав відомості, що відрізняються від достовірних на загальну суму понад 83 млн грн.

Наразі посадовця звільнено із займаної посади.