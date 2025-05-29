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Затримали інформатора, який готував прорив російських ДРГ на півночі Харківщини

Ще одним його завданням було наведення КАБів на позиції Сил оборони та об'єкти критичної інфраструктури в прикордонних районах області.

Затримали інформатора, який готував прорив російських ДРГ на півночі Харківщини
Затриманий інформатор
Фото: СБУ

На Харківщині затримали ще одного інформатора ФСБ, який готував прорив російських ДРГ на півночі області на наводив КАБи на позиції Сил оборони та об'єкти критичної інфраструктури.

Як зазначили у СБУ, ворожим агентом виявився 45-річний працівник одного з комбінатів у Богодухівському районі.

Зловмисник розвідував маршрути для російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), які намагаються здійснити прорив вглиб території регіону. Зокрема, завданням агента було знайти і запропонувати дороги в "обхід" оборонних позицій ЗСУ і Держприкордонслужби.

Ще одним його завданням було наведення керованих авіабомб РФ на позиції Сил оборони та об'єкти критичної інфраструктури в прикордонних районах області.

Чоловік під виглядом робочих поїздок об’їжджав прифронтові території біля північного кордону, де знімав локації українських військ на камеру свого телефону.

Зібрані координати він позначав на гугл-картах, а потім відповідні скріншоти надсилав своєму куратору з фсб.Співробітники СБУ викрили інформатора ще на початковому етапі його розвідактивності й затримали за місцем проживання.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

  • Нещодавно росіяни здійснили кілька спроб просування вздовж кордону на Харківщині, щоб перевірити міцність позицій Сил оборони, але про масштабні атаки не йдеться. 
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