Затримали інформатора, який готував прорив російських ДРГ на півночі Харківщини

На Харківщині затримали ще одного інформатора ФСБ, який готував прорив російських ДРГ на півночі області на наводив КАБи на позиції Сил оборони та об'єкти критичної інфраструктури.
Як зазначили у СБУ, ворожим агентом виявився 45-річний працівник одного з комбінатів у Богодухівському районі.
Зловмисник розвідував маршрути для російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), які намагаються здійснити прорив вглиб території регіону. Зокрема, завданням агента було знайти і запропонувати дороги в "обхід" оборонних позицій ЗСУ і Держприкордонслужби.
Ще одним його завданням було наведення керованих авіабомб РФ на позиції Сил оборони та об'єкти критичної інфраструктури в прикордонних районах області.
Чоловік під виглядом робочих поїздок об’їжджав прифронтові території біля північного кордону, де знімав локації українських військ на камеру свого телефону.
Зібрані координати він позначав на гугл-картах, а потім відповідні скріншоти надсилав своєму куратору з фсб.Співробітники СБУ викрили інформатора ще на початковому етапі його розвідактивності й затримали за місцем проживання.
Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру.
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
- Нещодавно росіяни здійснили кілька спроб просування вздовж кордону на Харківщині, щоб перевірити міцність позицій Сил оборони, але про масштабні атаки не йдеться.