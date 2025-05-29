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У Дніпропетровській області ворог поранив трьох людей

Пошкоджені та зруйновані будинки, авто, сонячні панелі. 

У Дніпропетровській області ворог поранив трьох людей
наслідки російського обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж доби у Дніпропетровській області російські війська поранили трьох людей, пошкодили та зруйнували будинки, авто, сонячні панелі.

Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. 

На Нікопольщині ворог застосовував важку артилерію та БпЛА. Гатив по Нікополю, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах. Постраждав 61-річний чоловік. Пошкоджені 3 приватні будинки і 30 сонячних панелей.

Наслідки російських обстрілів
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки російських обстрілів

По Новопавлівській громаді, що на Синельниківщині, ворог поцілив КАБами. 

Поранені двоє людей, лікуватимуться амбулаторно. Зруйнований приватний будинок, ще два – пошкоджені. 

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