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​На Волині викрили схему незаконного переправлення людей до Польщі

Ціна питання складала 6,5 тис. доларів.

​На Волині викрили схему незаконного переправлення людей до Польщі
​На Волині викрили схему незаконного переправлення людей до Польщі
Фото: ДПСУ

На Волині співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) викрили схему незаконного переправлення порушників за кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Організатором виявився мешканець прикордоння, який разом із спільником пропонував провести чоловіків через кордон поза пунктами пропуску за $6500”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що громадян незаконно переправляли до Польщі.

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Співробітники ДПСУ затримали чоловіка та ще двох осіб, яких він супроводжував. 

Організатору повідомили про підозру, після слідчих дій підозру оголосять і його спільнику.

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