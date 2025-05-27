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​​Лісовий: тенденція виїзду учнів за кордон після 11-го класу є, але не масова

Міністр освіти також запевнив, що місця для українських дітей, які будуть повертатися із-за кордону, є.

​​Лісовий: тенденція виїзду учнів за кордон після 11-го класу є, але не масова
Оксен Лісовий
Фото: facebook/Оксен Лісовий

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявляє, що тенденція виїзду учнів після 11-го класу за кордон є, але вона не масова.

Про це він розповів журналістам, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я не сказав би, що це масово, але тенденція така є. Безумовно, у нас є ряд задумок, як помʼякшити таку негативну тенденцію, не довівши її до рівня загрози", - сказав Лісовий. 

Міністр підкреслив, що перше питання щодо міграції, і не лише, старшокласників, повʼязане з безпекою.

На запитання, чи справедлива теза віцепрем’єра і міністра національної єдності Олексія Чернишова про те, що всі українські діти, які повернуться із-за кордону, незалежно від рівня знань, мають отримати місце в українській школі, Лісовий відповів ствердно.

"Більше того, місця для українських дітей, які будуть повертатися із-за кордону, є. Сьогодні ми маємо дуже багато недоукомплектованих шкіл. Школи із задоволенням забирають собі дітей. Тут взагалі немає проблеми, це абсолютно правильна політика", - додав міністр.

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