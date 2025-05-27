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На Кіровоградщині за сприяння Сирського затримали російського “крота” у військовій частині

Слідство встановило, що 32-річний водій-електрик коригував повітряні атаки ворога. Також він збирав координати шпиталів, де проходили лікування українські воїни. Крім цього, він “зливав” маршрути руху підрозділів, а також види їхнього озброєння. Йому загрожує довічне.

На Кіровоградщині за сприяння Сирського затримали російського “крота” у військовій частині
Фото: СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України затримала ще одного агента ФСБ серед військових, передає СБУ. 

За матеріалами справи, ворожим поплічником виявився 32-річний водій-електрик військової частини у Кіровоградській області, який коригував повітряні атаки РФ по центральному регіону України.

Як встановило розслідування, зрадник збирав координати шпиталів Сил оборони та інших медустанов, в яких проходили лікування українські воїни.

Крім цього, він “зливав” до ФСБ маршрути руху підрозділів його військової частини у напрямку фронту, а також види їхнього озброєння.

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Після виконання завдань агент сподівався на “евакуацію” до тимчасово захопленої частини Донеччини, де він планував вступити до окупаційних угруповань РФ та воювати проти України.

Військова контррозвідка СБУ зірвала плани зрадника і затримала його “на гарячому”, коли він проводив візуальну дорозвідку поблизу військового об’єкта. На місці події у затриманого вилучено телефон із доказами роботи на ворога. 

Перед затриманням Служба безпеки провела спецзаходи для убезпечення локацій Сил оборони.

За даними слідства, фігурант потрапив у поле зору окупантів як автор антиукраїнських коментарів у Телеграм-каналах. Під час вербування російська спецслужба пообіцяла йому гроші, яких він так і не отримав.

Замість цього слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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