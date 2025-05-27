На Кіровоградщині за сприяння Сирського затримали російського “крота” у військовій частині

Слідство встановило, що 32-річний водій-електрик коригував повітряні атаки ворога. Також він збирав координати шпиталів, де проходили лікування українські воїни. Крім цього, він “зливав” маршрути руху підрозділів, а також види їхнього озброєння. Йому загрожує довічне.

Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України затримала ще одного агента ФСБ серед військових, передає СБУ.

За матеріалами справи, ворожим поплічником виявився 32-річний водій-електрик військової частини у Кіровоградській області, який коригував повітряні атаки РФ по центральному регіону України.

Як встановило розслідування, зрадник збирав координати шпиталів Сил оборони та інших медустанов, в яких проходили лікування українські воїни.

Крім цього, він “зливав” до ФСБ маршрути руху підрозділів його військової частини у напрямку фронту, а також види їхнього озброєння.

Після виконання завдань агент сподівався на “евакуацію” до тимчасово захопленої частини Донеччини, де він планував вступити до окупаційних угруповань РФ та воювати проти України.

Військова контррозвідка СБУ зірвала плани зрадника і затримала його “на гарячому”, коли він проводив візуальну дорозвідку поблизу військового об’єкта. На місці події у затриманого вилучено телефон із доказами роботи на ворога.

Перед затриманням Служба безпеки провела спецзаходи для убезпечення локацій Сил оборони.

За даними слідства, фігурант потрапив у поле зору окупантів як автор антиукраїнських коментарів у Телеграм-каналах. Під час вербування російська спецслужба пообіцяла йому гроші, яких він так і не отримав.

Замість цього слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.