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СБУ за сприяння Сирського затримала ще одного “крота” росіян, який коригував вогонь ворога на Курщині

Слідство встановило, що фігурант наводив російські удари по позиціях підрозділу, в якому проходив службу. Згодом він “пішов у СЗЧ”. Його затримали у Харкові.

СБУ за сприяння Сирського затримала ще одного “крота” росіян, який коригував вогонь ворога на Курщині
Фото: СБУ

Служба безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського затримала ще одного агента ФСБ у бойовому підрозділі армії, повідомляє пресслужба СБУ.  

За матеріалами справи, фігурант наводив російські удари по позиціях підрозділу, в якому проходив службу.

Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився 31-річний водій штурмового полку ЗСУ, що виконував бойові завдання на Курському напрямку.

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За завданням російського куратора «кріт» зробив для ФСБ віддалений доступ до свого телефону, щоб окупанти могли відстежувати його геолокацію у режимі онлайн. 

У такий спосіб агресор намагався використати зрадника як «живий маяк» для наведення ударів по Силах оборони.

Перед обстрілом окупанти надсилали йому повідомлення, щоб він терміново вийшов із зони вогневого ураження.

Згодом фігурант самовільно залишив військову частину та виїхав до Харкова, де «заліг на дно» та очікував на подальші інструкції куратора з ФСБ. Від нього агент сподівався отримати план «евакуації» до РФ, який йому обіцяв російський спецслужбіст.

Утім співробітники СБУ запобігли цьому і затримали фігуранта в його помешканні у Харкові. У «крота» вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Одночасно із затриманням СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ на передовій.

На підставі отриманих доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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