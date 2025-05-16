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Допомагав збирати кошти окупантам: екскапітану збірної України з футболу Тимощуку повідомлено про підозру

Минулого року клуб Тимощука «Зеніт» брав участь у матчі, де збирали гроші на підтримку окупаційних військових підрозділів.

Допомагав збирати кошти окупантам: екскапітану збірної України з футболу Тимощуку повідомлено про підозру
Фото: соцмережі

Колишньому гравцеві збірної України з футболу повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору, повідомляє Офіс генпрокурора. Згідно з наведеною інформацією, йдеться про Анатолія Тимощука. 

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За матеріалами слідства, підозрюваний з 2017 року працює асистентом головного тренера пітерського ФК «Зеніт». У вересні минулого року його клуб брав участь у матчі, учасники якого допомагали збирати гроші на підтримку військових підрозділів РФ, які комплектуються з футбольних хуліганів та воюють на території України.

Так, по закінченню гри, футболки з автографами учасників матчу продавали з аукціону. Підтримати армію РФ вирішив і колишній український футболіст, футболку якого з автографом продали за 700 тис рублів. Гроші від продажу були скеровані на допомогу «106-му розвідувальному батальйону», відомому як «розвідзагін 106 «Москва», а надалі перейменованому в «светлояр».

 

Як відомо, в січні 2023 року до колишнього футболіста Рішенням РНБО України було застосовано персональні економічні санкції, а згодом його позбавили усіх державних нагород.
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