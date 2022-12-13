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Ухвалено закон про санкції щодо спортсменів за підтримку війни в Україні

У списку санкцій перебувають 56 спортсменів.

Ухвалено закон про санкції щодо спортсменів за підтримку війни в Україні
Анатолій Тимощук
Фото: fc-zenit.ru

Верховна Рада ухвалила закон "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до спортсменів з Російської Федерації та інших держав", повідомляє sport.ua.

У ухвалі зазначено 56 спортсменів. Із них 55 – громадяни РФ, а також один громадянин України – Анатолій Тимощук.

До списку потрапили спортсмени, які "системно та активно підтримують війну проти України, легітимізують військове вторгнення та геноцид українців збройними силами Російської Федерації".

Санкції, накладені на спортсменів, триватимуть 10 років. Вони передбачають, зокрема, блокування активів осіб на території України, обмеження торгових операцій, а також застосування заборони в'їзду на територію України, позбавлення державних нагород України та інших форм святкування.

Загалом у переліку санкцій – 18 пунктів.

Зазначимо, що з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Тимощук не висловлював позиції щодо військових дій РФ і продовжує працювати у структурі санкт-петербурзького "Зеніту".

Список спортсменів, які потрапили під санкції: 

  • Художня гімнастика: Діна Аверіна, Аріна Аверіна, Дар'я Дмитрієва, Аліна Кабаєва, Вікторія Лістунова
  • Фігурне катання: Каміла Валієва, Олександр Галлямов, Микита Кацалапов, Марк Кондратюк, Роман Костомаров, Анастасія Мішина, Володимир Морозов, Євген Плющенко, Ірина Родніна, Вікторія Синіцина, Аделіна Сотнікова, Євгенія Тарасова
  • Бокс: Микола Валуєв, Григорій Дрозд, Едуард Кравцов, Дмитро Пирог, Олександр Повєткін
  • Шахи: Анатолій Карпов, Сергій Карякін, Сергій Шипов
  • Футбол: Роман Широков, Дмитро Тарасов, Анатолій Тимощук
  • Біатлон: Антон Шипулін, Сергій Чепіков
  • Лижні гонки: Олександр Велунов, Олександр Легков, Єгор Сорін, Денис Спіцов, Вероніка Степанова, Олексій Червоткін
  • Боротьба: Роман Власов, Муса Євлоєв, Олександр Карелін, Абдулрашид Садулаєв, Заурбек Сідаков, Артур Таймазов, Дзамболат Тедеєв, Заур Угуєв
  • Спортивна гімнастика: Іван Куляк, Микита Нагорний, Олексій Немов, Удалислава Уразова
  • Хокей: Олександр Аксененко, В'ячеслав Фетісов
  • Єдиноборство: Олександр Ємельяненко, Петро Ян, Олександр шоломенко
  • Стрибки з трампліну: Ірина Авакумова
  • Ковзанярський спорт: Світлана Журова
  • Плавання: Євген Рилов.
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