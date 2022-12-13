Ухвалено закон про санкції щодо спортсменів за підтримку війни в Україні

Верховна Рада ухвалила закон "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до спортсменів з Російської Федерації та інших держав", повідомляє sport.ua.

У ухвалі зазначено 56 спортсменів. Із них 55 – громадяни РФ, а також один громадянин України – Анатолій Тимощук.

До списку потрапили спортсмени, які "системно та активно підтримують війну проти України, легітимізують військове вторгнення та геноцид українців збройними силами Російської Федерації".

Санкції, накладені на спортсменів, триватимуть 10 років. Вони передбачають, зокрема, блокування активів осіб на території України, обмеження торгових операцій, а також застосування заборони в'їзду на територію України, позбавлення державних нагород України та інших форм святкування.

Загалом у переліку санкцій – 18 пунктів.

Зазначимо, що з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Тимощук не висловлював позиції щодо військових дій РФ і продовжує працювати у структурі санкт-петербурзького "Зеніту".

Список спортсменів, які потрапили під санкції: