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Ексголову Держаудитслужби Пліса призначено новим членом Рахункової палати

За звільнення Пацкана з посади голови цієї установи не голосували. 

Ексголову Держаудитслужби Геннадія Пліса призначено новим членом Рахункової палати. Саме його називали найбільш імовірним кандидатом на посаду очільника цієї установи. 

За призначення проголосували 249 нардепів. Про це повідомив нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Поки без приставки «Голова», – написав він.

Фото: Макс Требухов

За звільнення Пацкана не голосували. За словами Железянка, питання щодо звільнення чинного Голови Рахункової палати наразі відклали.

Джерела LB, близькі до Пацкана, повідомили, що "питання відставки не розглядали через брак голосів. Напередодні навіть за призначення Пліса голосів не зовсім вистачало".

У листопаді Пацкан отримав підозру в справі щодо подій 2017-2018 років. За даними слідства, у вересні 2017 року Пацкан подав до Апарату Верховної Ради заяву про компенсацію за житло, хоча на той час уже нібито мав у власності квартиру в новобудові в Печерському районі Києва. В результаті за понад шість місяців він незаконно одержав 117,65 тис. грн. Сам Пацкан назвав підозру необґрунтованою і що вона може бути повʼязана з запланованим аудитом НАБУ. 

1 грудня Рада провалила ухвалення постанови про звільнення Валерія Пацкана з посади голови Рахункової палати. Як повідомив LB.ua один з депутатів ВР, “не змогли зібрати необхідну кількість голосів через відкликання заяви Пацканом. Мовляв, тоді це не за регламентом”. 

Нардеп Железняк повідомляв, що Пацкан справді відкликав заяву про звільнення. За його словами, “з дуже високою долею ймовірності, замість нього (Пацкана) на посаду Голови Рахункової призначать Геннадія Пліса, який з квітня 2020 по листопад цього року очолював Держаудитслужбу, а до цього рік був заступником Мінфіну”.

Водночас Геннадій Пліс в коментарі LB.ua зазначив, що “головою Рахункової палати може бути лише член самої РП... Також має проводитися конкурс та рейтингове голосування Верховної Ради України по кожному з кандидатів... Перед голосуванням Ради про призначення членів Рахункової палати усі кандидати повинні пройти спецперевірку”.

Железняк також писав, що голову Рахункової палати Валерія Пацкана звільнятимуть із посади за законом "Про правовий режим воєнного стану". Для розгляду звільнення у парламенті необхідно зібрати підписи принаймні 113 народних депутатів.

Після цього питання звільнення мають винести на голосування. Для ухвалення відставки треба традиційні 226 голосів нардепів.

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