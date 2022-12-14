Російські військові активно використовують криптовалютну біржу Binance?

Ще на самому початку великої війни The Washington Post назвала конфлікт «world’s first crypto war» – першою світовою криптовійною.

«Перший великий конфлікт ери криптовалют також означає, що вперше в історії інструмент, який може легко переміщувати мільярди доларів через кордони, доступний для спільного використання обома сторонами», – зазначало впливове американське видання.

І якщо Україна та її друзі використовують криптовалютні інструменти насамперед для збору пожертв на допомогу Збройним Силам України та цивільним ініціативам, то для росіян крипта – це спосіб обійти санкції, оплатити купівлю заборонених до поставок в РФ товарів і компонентів або ж сховати та «відмити» награбоване в Україні.

За даними Chainalysis, американської компанії, яка спеціалізується на аналізі блокчейну, ще до повномасштабного вторгнення Росія зарекомендувала себе як центр незаконної криптовалютної діяльності, включаючи атаки програм-вимагачів і відмивання грошей на основі криптовалюти.

Російська агресія загострила проблему використання росіянами криптовалют у кримінальних цілях.

Тому ряд великих криптобірж запровадили певні обмеження для громадян РФ. Зокрема, ще у квітні одна з найбільших у світі бірж, Binance, оголосила, що обмежує активність російських користувачів, вартість криптоактивів яких перевищує 10 тисяч євро. Згодом, у травні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Binance закрила для росіян перекази та виведення грошей у іноземні банки незалежно від країни резидентства.

Однак діяльність в Росії Binance не припинила. На початку грудня цього року топменеджер криптобіржі Чагрі Пойраз в інтервʼю Forbes заявив, що структура продовжує працювати з російськими грошима: «Дам просту й чесну відповідь – ми дотримуємось санкцій. Наразі щодо Росії не існує таких глобальних санкцій, як, наприклад, проти Ірану, КНДР, Сирії та Куби, де ми не здійснюємо жодних операцій. Ми дуже ретельно стежимо за операціями, повʼязаними з російськими олігархами, політиками та їхнім оточенням, і заблокували криптовалютні акаунти родичів кремлівських чиновників… Вони не зможуть використовувати свої облікові записи для продажу, придбання чи переказу криптоактивів».

Це певне лукавство: ще у жовтні цього року ЄС затвердив 8-й пакет санкцій проти Росії, в якому, серед іншого, міститься заборона на обслуговування криптоактивів громадян РФ – незалежно від суми активів.

І якщо за акаунтами олігархів чи родичів кремлівських чиновників Binance стежить (у чому теж є певні сумніви), то ми можемо впевнено стверджувати: російських користувачів, які є чинними військовими збройних сил РФ та інших силових відомств, біржа не блокує.

Треба сказати, що у Binance великий досвід роботи з користувачами у країнах, на які наклали санкції.За інформацією Reuters, з 2018 році біржа, попри санкції США, обробила іранських транзакцій на суму 8 млрд доларів.

Шляхом OSINT лише за годину не складних пошуків нам вдалося відстежити десятки російських військових. І мова не про учорашніх айтішників, мобілізованих восени, а й про кадрових військових.

Ось лише деякі приклади:

Даніл Чупраков (11.10.2000).110-й учбовий інженерно-саперний полк Росгвардії (в/ч 5134).

Криптовалютний гаманець зареєстровано за телефоном +79815613378

Руслан Акрамов, 61-а окрема бригада морської піхоти (в/ч 38643). Бригада бере участь у війні проти України.

Криптовалютний гаманець зареєстровано за поштою [email protected].

Василій Краснобровов, 138-а окрема мотострілкова бригада (в/ч 02511). Підрозділи 138-ї бригади були розгромлені на Харківщині ще у березні, військові цієї частини “відзначилися” тим, що розстрілювали авто з мирними українцями.

Криптовалютний гаманець зареєстровано за поштою vasya1992@mail.ru

Владимир Голубев, боєць спецназу ГРУ, 22 бригада (в/ч:11659)

[email protected]

79817774757

Це лише кілька прикладів. Переконані при більше ретельному аналізі можна знайти набагато більше прикладів.

Навряд чи у Binance менше можливостей, аніж у нас, щоб знаходити серед своїх користувачів російських військових. Однак цього не відбувається. І завдяки лояльному ставленню Binance російські військові злочинці мають змогу приховувати своїх активи, здобуті, у тому числі, у ході війни проти України.