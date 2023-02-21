Давайте протидіяти багатофункціональній російській ІПСО, яка направлена на зрив мобілізації

Інформація в цих каналах була доволі рендомною. Але суть лишалась незмінною – вона мала на меті дискредитувати процес мобілізації. Всі відео знімались ніби абсолютно випадково. В кожен з цих каналів мав елемент "зворотнього зв'язку", куди всі охочі могли надіслати будь-яку правдоподібну маячню.

Приблизно в травні 2022 в телеграмі почали масово створюватися канали з "інформацією про роздачу повісток". Перший пік популярності припав серпень-вересень.

На першому етапі мета цих каналів була розкрутити цю тему в інформаційному просторі. Оскільки до осені 2022 реально масових заходів з роздачі повісток не було в принципі. Подібна мобілізація відбувалася в росії, і "наші" телеграм-канали працювали на те, щоб створити картинку, що Україна нічим не відрізняється від росії. Також в цей період активно розкручувалися тези про те, що всі командири на передовій кидають бійців на смерть, а наші сонечки "голі-босі".

Про ці канали, ймовірно, знали компетентні органи. Навіть відпрацьовували варіанти з тими, хто перевищував службові повноваження для створення відповідного відеоконтенту, тобто - в СБУ припускали, що ті нечисленні відео, де когось на вулиці "примусово мобілізують" - з'являються не випадково.

Попри те, що тема потребує прискіпливого громадського контролю, на мою думку, суспільство має зараз треба звернути увагу на цю ситуацію, чітко проартикулювати, що ці канали мають вороже походження.

В грудні, коли в Україні дійсно почалася масова робота з постановки на облік, ці тг-канали отримали нове життя і оригінальний, справжній контент. Який масово ширили російські пропагандисти в Україні, замасковані під правозахисників, волонтерів та громадських діячів. Не буду зараз називати імена, але сподіваюсь правоохоронні органи їх знають і вже ними займаються.

Також почали масово з'являтися YouTube-канали з порадами як не брати повістки, як уникнути мобілізації. Деякі пропагандисти навіть рекламували засоби як перейти кордон. Що цікаво, частина людей дійсно почала через гори тікати в Європу, назавжди закриваючи для себе шлях повернення в Україну. Також масово ширилися відео з тими, хто успішно "відмовлявся від повісток".

Зараз ворог масово фінансує «випадкових перехожих,» які знімають на відео оці всі заламування рук і інші жорсткі дії. Калька з росії нікого не турбувала.

Сьогодні ця ІПСО почала працювати і на бійців на передовій. Неодноразово бачу дописи, де хлопці обурюються "маминими черешнями" в тилу. Пишуть гнівні коментарі і пости. В підсумку, це створення відчуття, що всі в тилу - боягузи, які ухиляються від мобілізації.

Це в чомусь унікальна по тривалості і універсальності ворожа операція, яка послідовно працює на конфлікт фронту і тилу, деморалізацію армії та зрив мобілізації. Станом на сьогодні навряд чи реально припинити існування цих тг-каналів і переконати українців їх не читати. На жаль, з медіаграмотністю в українців, як показує соціологія, ситуація погіршилася.

Тому пропоную суспільству максимально включитись у протидії російському ІПСО.

Як мінімум давайте разом скаржитись та блокувати ци телеграм канали. Як максимум давайте поширювати інформацію що вони є елементом російської пропаганди і їм не варто вірити.