Повісткова істерія, Telegram-канали та демотивуючі відео: як російська пропаганда намагається зірвати мобілізацію в Україні

Інформаційні спецоперації, спрямовані на дискредитацію та зрив мобілізаційних заходів в Україні, росіяни почали реалізовувати ще в рамках гібридної агресії у 2014 році.

Ворожі спецслужби організовували традиційні активні заходи, зокрема «мітинги дружин і матерів» та «антивоєнні» пікети.

Фото: 6264.com.ua Мітинг під військкоматом у Краматорську, 30 січня 2015 року.

У медіа просувалися наративи, спрямовані на посилення регіональних, соціальних та інших розколів в українському суспільстві, недовіри до військово-політичного керівництва країни. У соціальних мережах активно розганялися заклики до відправки на передову народних депутатів, синів високопосадовців у складі «батальйону «Мажор», усіх поліцейських, прокурорів, податківців та СБУшників (адже в Україні «не війна, а антитерористична операція») тощо.

Для озвучування потрібних меседжів залучалися місцеві лідери суспільної думки. Найвідоміший випадок – відеозвернення журналіста з Івано-Франківська Руслана Коцаби, який закликав бойкотувати мобілізацію, виправдовував «повсталий Донбас» та заперечував наявність там російський регулярних військ. Кримінальне провадження та судовий процес дозволили зробити з Коцаби «в’язня сумління» та символ «політичних репресій в Україні».

Фото: Youtube Руслан Коцаба

У 2016-2021 роках мобілізація в Україні не проводилася, підрозділи Збройних сил та Національної гвардії України, що виконували завдання в районі АТО/ООС, укомплетковувалися контрактниками.

24 лютого ситуація докорінно змінилися. У перший день повномасштабного вторгнення Президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Майже одночасно стартувала російська пропагандистська кампанія з її зриву.