Повісткова істерія, Telegram-канали та демотивуючі відео: як російська пропаганда намагається зірвати мобілізацію в Україні

Ключові антимобілізаційні наративи
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військкомати оголосили «полювання»: повістки вручають чоловікам призовного віку на вулицях, у транспорті, в магазинах, на роботі;
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після вручення повістки мобілізованих без підготовки та медогляду відправляють на передову, мобілізовані – «гарматне м'ясо»;
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воюють лише російськомовні/лише україномовні, лише вихідці зі Сходу України (поки «западенці» «прохолоджуються») / лише мешканці Заходу (поки «східняки» тікають на Захід чи за кордон);
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заможні від повісток відкуповуються хабарями, мобілізують лише бідних (варіант: мешканці міст уникають мобілізації, селян – «забирають цілими селами»);
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ворог сильніший, спротив не має сенсу;
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військовий облік жінок є підготовкою до тотальної мобілізації;
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чоловіків призовного віку треба випускати за кордон: заборона руйнує сім’ї та шкодить економіці;
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уникнути мобілізації можна завдяки різним «схемам» виїзду за кордон.
Сформульовані наративи віддзеркалюють ситуацію із примусовою мобілізацією на окупованих територіях Донецької та Луганської областей та ставлення російського командування до «мобіків», а також грають на історичних травмах українців (мобілізація «чорносвитників» під час Другої світової війни).
Розповсюдження цих наративів має на меті:
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посіяти сумніви щодо законності загальної мобілізації;
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запевнити українців у вибірковості, а отже несправедливості мобілізації;
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нормалізувати різні практики ухилу від мобілізації;
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підірвати рівень довіри до Збройних сил України.
Повісткова істерія у Telegram-каналах
«Полювання» на призовників висвітлюють тематичні Telegram-канали. Серед них:
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Вручают повестки Харьков (понад 70 тис. підписників)
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Вручают повестки Днепр (29,5 тис.)
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Вручают повестки Одесса (14,5 тис.)
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Вручают повестки Киев (9 тис.)
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Де вручають повістки? Львів та область (26 тис.)
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Де повістки? Ужгород та Закарпатська область (19,5 тис.)
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Повестки Запорожье (28,5 тис.)
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Где вручают повестки? Харьков (4,8 тис.)
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Где вручают повестки? Киев (2,7 тис.)
В описі перших п’яти каналів вказано, що метою їх створення є «превенція нецільового вручення повісток», що вписується в наратив про «незаконність» та «несправедливість» мобілізації. Разом із тим, адміністратори запевняють, що не мають на меті зривати мобілізацію. Лого каналів створені за єдиним шаблоном.
Наповнення каналів здійснюється шляхом публікації повідомлень, які бот отримує від підписників. У більшості випадків це лише текстові повідомлення, які нерідко супроводжуються закликами «бути обережними». Журналістка «Громадського» Діана Буцко впевнилася, що інформацію від підписників адміністратори каналів не перевіряють.
На питання, виконують адміністратори каналів завдання російських кураторів чи лише «хайпують» на гарячій темі заради нарощування аудиторії, мають відповісти спецслужби. У будь-якому разі, ці канали просувають вигідні РФ наративи.
Демотивуючі відео
Ще одним інструментом підриву довіри до військово-політичного керівництва, деморалізації та зриву мобілізації є розповсюдження відеозвернень підрозділів, що залишили позиції. Як правило – це підрозділи територіальної оборони, перекинуті зі своїх регіонів на Донбас.
Подібні відео записували групи військовослужбовців 101-ї, 110-ї, 115-ї бригад, 1-го і 56-го стрілецьких батальйонів, 71-ї єгерської бригади, а також їхні родичі.
Структура та меседжі цих відеозвернень відповідають рекомендаціям, що розповсюджують росіяни у зоні бойових дій. Про те, як «правильно» залишити позиції та уникнути відповідальності, регулярно розповідають в ефірі радіо «Победа» та інших ворожих радіостанцій.
Уривок з російських рекомендацій: «В видеообращении сообщите: что вас бросили командиры, у вашего подразделения нет боеприпасов и горючего, много раненых, приказы и помощь от командования не поступают, а морально-психологическое состояние не позволяет выполнять боевые задачи. В таких условиях вы вынуждены оставить позиции и выйти из района боевых действий для сохранения своей жизни и подразделения как боевой единицы. Обращение на камеру должен зачитать старший».
Одним із завдань публікації відео катування українського військовополоненого можна вважати деморалізацію українців шляхом візуалізації «страху кастрації», який також може стати мотивом уникати мобілізації та участі в бойових діях.
Заклики до «відкриття кордонів»
Із оголошенням воєнного стану в Україні запровадили обмеження на перетин державного кордону для військовозобов’язаних. Чоловіки призовного віку мають право на виїзд з країни лише у чітко визначених випадках.
Через соцмережі та мережу прокремлівських Telegram-каналів розповсюджуються меседжі про «масову втечу» українських чоловіків за кордон, що має деморалізувати тих, хто залишається. Паралельно з цим просуваються ідеї несправедливості та непотрібності обмежень, оскільки вони «порушують конституційні права», шкодять економіці та «руйнують сім’ї».
Повідомлення українських правоохоронців про чоловіків, затриманих при спробі незаконно перетнути кордон, а також про викриті «схеми» переправлення російські канали висвітлюють як доказ «провалу мобілізації». Особливу увагу пропагандистів привернули чоловіки, що намагалися виїхати з України, видаючи себе за жінок.
Тема українських чоловіків у жіночому одязі отримала розвиток: пропагандисти стверджували, що окупанти нібито взяли в полон переодягнених захисників Маріуполя, а також віщували «варіант Керенського» для Зеленського. Розповсюдження інсинуацій про втечу з Петрограда голови Тимчасового уряду у жіночій сукні можна вважати однією з перших вдалих кампаній більшовиків з компрометації опонента. Із поширенням тюремної субкультури у сучасній Росії такий закид є ще й способом принизити («опустити») противника.
Було зафіксовано декілька сплесків активності пропаганди щодо цієї теми, зокрема:
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9 травня – після заяви прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля про те, що уряд не планує знімати обмеження для чоловіків;
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22 травня і 10 червня – після коментаря та офіційної відповіді Володимира Зеленського на петицію про скасування виїзду чоловіків за кордон.
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28 липня – після того, як чергова петиція набрала 25 тисяч голосів.
Автор травневої петиції Олександр Гуміров у 2021 році вимагав у президента скасувати карантинні обмеження, а в 2015-му – брав участь в організації мітингів боржників, що оформили валютні кредити і вимагали перерахувати їх «по старому курсу».
Соціальні мережі рясніють таргетованою рекламою про «законний перетин кордону» для чоловіків. Йдеться як про організацію виїзду за «студентською схемою», так і про відверте шахрайство. Рівень залученості в цьому спецслужб РФ мають оцінити кіберфахівці українських спецслужб.
Отже, цілями інформаційної активності росіян щодо розповсюдження антимобілізаційних наративів є:
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ускладнення та гальмування поповнення особового складу ЗСУ та інших складових Сил оборони України, що є критично важливим в умовах обраної росіянами стратегії війни на виснаження;
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посилення антиурядових настроїв, дестабілізація суспільно-політичної обстановки;
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дискредитація Збройних сил України;
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деморалізація українців, посилення рівня недовіри в суспільстві.