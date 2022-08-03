Ненсі Пелосі покинула Тайвань

Літак зі спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі й п'ятьма іншими законодавцями-демократами покинув Тайвань.

Про це повідомляє The Washington Post.

Візит спікерки Палати представників США викликав запеклу реакцію Китаю, який вважає дипломатичні візити спробою легітимації руху за незалежність Тайваню.

Візит став випробуванням дипломатичної стійкості Тайваню й можливості дати зрозуміти іншим країнам світу, що вони також можуть продемонструвати підтримку тайванської демократії.

Нагадаємо, Ненсі Пелосі прибула до Тайваню увечері 2 серпня. Візит здійснено в межах її азійського турне, але те, чи справді вона полетить до Тайбея, попри всі застороги й навіть погрози Китаю, до останнього трималося в секреті. Пелосі – найвища американська посадовиця, яка відвідала Тайвань із 1997 року.

У ході свого візиту до Тайбея Пелосі зустрілася з президенткою Тайваню Цай Інвень і запевнила її в однозначній підтримці демократії.