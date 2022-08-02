Під час зустрічі також ішлося про посилення санкції проти РФ, а також організацію зустрічі у форматі Люблінського трикутника.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау.

Про це йдеться на урядовому порталі.

Під час зустрічі сторони обговорили розширення можливостей експорту української продукції, а також транскордонну співпрацю.

Оскільки Україна зацікавлена в подальшому розвитку українсько-польсько-британського співробітництва й ініціативи "Тримор’я", Шмигаль запропонував Рау найближчим часом організувати зустріч у форматі Люблінського трикутника.

Фото: kmu.gov.ua

Фото: kmu.gov.ua

Фото: kmu.gov.ua

Фото: kmu.gov.ua

Також український прем'єр висловив вдячність Польщі за підтримку України у війні з Росією, зокрема, надання військової допомоги і турботу про біженців.

Посадовці обговорили питання об’єднання зусиль для припинення війни і, зокрема, посилення санкційного тиску на державу-агресора.

"Необхідно позбавити можливості росію наповнювати бюджет для фінансування злочинної війни. Ми перебуваємо в активному діалозі з нашими партнерами щодо запровадження більш жорстких санкцій, група Єрмака-Макфола постійно працює над розробкою нових обмежень. Маємо також розробити необхідні правові механізми для конфіскації заморожених російських активів і передачі їх на відновлення й відбудову України", — сказав Шмигаль.

Нагадаємо, сьогодні міністр закордонних справ Польщі та голова ОБСЄ Збігнєв Рау прибув до України.

Він зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським. Сторони обговорили звільнення з полону українців, які входили до складу місії ОБСЄ.