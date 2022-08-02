Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Омбудсман Дмитро Лубінець: «Я точно не хочу робити якийсь хайп чи піар»
Омбудсман Дмитро Лубінець: «Я точно не хочу робити якийсь хайп чи піар»
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
"Чим інтенсивніше наступають наші Збройні сили на Херсонщині, тим більш непередбачувано та панічно ведуть себе окупанти"
"Чим інтенсивніше наступають наші Збройні сили на Херсонщині, тим більш непередбачувано та панічно ведуть себе окупанти"
ГоловнаПолітика

Шмигаль і Рау обговорили розширення можливостей експорту української продукції

Під час зустрічі також ішлося про посилення санкції проти РФ, а також організацію зустрічі у форматі Люблінського трикутника.

Шмигаль і Рау обговорили розширення можливостей експорту української продукції
Фото: Пресслужба КМУ

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау.

Про це йдеться на урядовому порталі.

Під час зустрічі сторони обговорили розширення можливостей експорту української продукції, а також транскордонну співпрацю.

Оскільки Україна зацікавлена в подальшому розвитку українсько-польсько-британського співробітництва й ініціативи "Тримор’я", Шмигаль запропонував Рау найближчим часом організувати зустріч у форматі Люблінського трикутника.

Фото: kmu.gov.ua

Фото: kmu.gov.ua

Фото: kmu.gov.ua

Фото: kmu.gov.ua

Також український прем'єр висловив вдячність Польщі за підтримку України у війні з Росією, зокрема, надання військової допомоги і турботу про біженців.

Посадовці обговорили питання об’єднання зусиль для припинення війни і, зокрема, посилення санкційного тиску на державу-агресора.

"Необхідно позбавити можливості росію наповнювати бюджет для фінансування злочинної війни. Ми перебуваємо в активному діалозі з нашими партнерами щодо запровадження більш жорстких санкцій, група Єрмака-Макфола постійно працює над розробкою нових обмежень. Маємо також розробити необхідні правові механізми для конфіскації заморожених російських активів і передачі їх на відновлення й відбудову України", — сказав Шмигаль.

Нагадаємо, сьогодні міністр закордонних справ Польщі та голова ОБСЄ Збігнєв Рау прибув до України.

Він зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським. Сторони обговорили звільнення з полону українців, які входили до складу місії ОБСЄ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також