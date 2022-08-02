Російські загарбники вдень 2 серпня прицільно обстріляли будівлю дитячого садка в Запорізькій області.
Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
Під обстріл потрапив дитсадок селища міського типу Степногірськ.
"За попередньою інформацією окупант поцілив двома снарядами в будівлю дошкільного закладу. Постраждалих немає", - розповіли в адміністрації.
За інформацією ОВА, це вже другий цілеспрямований обстріл закладу.
Вперше дитсадок обстріляли на початку червня. Тоді снаряд упав у двір.
Влада області підкреслила, що Степногірськ майже щодня зазнає ворожих обстрілів.
Нагадаємо, нещодавно у Донецькій області російські війська зруйнували дві школи – у Костянтинівці та Бахмуті. А в Новодмитрівці поцілили в дитячий садок.