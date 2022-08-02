​Зеленський та Столтенберг обговорили пріоритети військової підтримки України

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Генсек Альянсу висловив співчуття у зв’язку з убивством Росією українських військовополонених в Оленівці.

Про це повідомила пресслужба Зеленського.

Президент поінформував Столтенберга про ситуацію на фронті та наголосив на необхідності швидшого отримання Україною важкої зброї для успішного відбиття російських атак та переходу до подальшого контрнаступу.

Крім того, Зеленський наголосив на важливості одержання від Альянсу в максимально стислі терміни нелетальної військової допомоги в межах комплексного пакету, який був затверджений на Мадридському саміті НАТО. Він зробив акцент на важливості забезпечення повного фінансування вказаної допомоги.

Окремо співрозмовники обговорили стан опрацювання запитів України до НАТО стосовно допомоги для проведення гуманітарного розмінування й висловив сподівання на прискорення постачання необхідного обладнання.

Столтенберг привітав угоду щодо розблокування експорту українського зерна через чорноморські порти та відправлення з Одеси першого судна зі збіжжям.

Зеленський також запросив генсека НАТО взяти участь в онлайн-саміті Кримської платформи 23 серпня.

Столтенберг, своєю чергою, зазначив, що наразі дуже важливо, щоб союзники надавали Україні більше допомоги.

"Хороша розмова із президентом Зеленським про пріоритети військової підтримки. Вкрай важливо, щоб НАТО та союзники надавали ще більше допомоги Україні ще швидше. Також обговорювалася перша партія зерна після вторгнення Росії та необхідність повної реалізації угоди, що підтримується ООН та нашим союзником Туреччиною", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, раніше блок НАТО анонсував додаткову допомогу для України. Альянс зосередиться на летальній і нелетальній підтримці.