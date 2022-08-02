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СБУ ліквідувала мільйонну ботоферму, яка розхитувала обстановку в Україні і дискредитувала владу

Її керівником виявився громадянин РФ, який проживав у Києві і позиціонував себе як "політичний експерт".

СБУ ліквідувала мільйонну ботоферму, яка розхитувала обстановку в Україні і дискредитувала владу
Фото: СБУ

Служба безпеки знешкодила угруповання, яке створило потужну ботоферму для дискредитації керівництва України та розхитування суспільно-політичної ситуації.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що пропагандистські "потужності" цієї ботоферми використовували і представники російських спецслужб. Зокрема, через ботів вони поширювали фейкові новини щодо ситуації з фронту та проводили інші інформаційні диверсії.

Серед останніх таких "операцій" – поширення повідомлень про нібито конфлікт між керівництвом Офісу президента та Головнокомандувачем ЗСУ, а також – проведення кампанії з дискредитації першої леді.

"Для «розгону» деструктивного контенту ділки адміністрували більше 1 млн власних ботів, а також численні групи в соцмережах з аудиторією майже 400 тис. користувачів", – зазначили в СБУ.

Під час спецоперації викрито керівника групи – ним виявився громадянин РФ, який проживав у Києві і позиціонував себе як "політичний експерт". 

"Для координації злочинних дій був на «зв’язку» з нинішнім народним депутатом, що входить до близького оточення колишнього керівництва нашої держави", – заявили в Службі. 

Для маскування зловмисники облаштували відповідне обладнання у різних містах – Києві, Харкові та Вінниці.

Фото: СБУ

"Сьогодні інформаційний фронт є не менш важливим, аніж військові дії. І РФ це чудово розуміє – тому й кидає потужні сили на розкол українського суспільства. Ботоферми, псевдоексперти, інформаційно-психологічні операції, нав’язування проросійських меседжів – усе це є в арсеналі ворога. Він намагається використати будь-який привід, аби підігріти внутрішні чвари чи маніпулювати громадською думкою. На жаль, свідомо чи несвідомо деякі українські політичні сили підігрують ворогу і ставлять власні амбіції вище державних інтересів. Але ми протидіємо будь-яким деструктивним діям! І викриття такої потужної ботоферми – ще одне свідчення цьому", – наголосив в.о. голови СБУ Василь Малюк.

Він додав, що український народ має продемонструвати єдність і не піддаватися впливу проросійських маніпуляторів.

Нагадаємо, станом на кінець липня підозри в держзраді отримали 4 нардепи, 35 депутатів місцевих рад і 126 працівників поліції.

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