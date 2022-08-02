Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
Омбудсман Дмитро Лубінець: «Я точно не хочу робити якийсь хайп чи піар»
Омбудсман Дмитро Лубінець: «Я точно не хочу робити якийсь хайп чи піар»
Україна вимагає від РФ повернення третини закордонного майна колишнього СРСР, - Вадим Пристайко
Україна вимагає від РФ повернення третини закордонного майна колишнього СРСР, - Вадим Пристайко
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
ГоловнаСуспільствоВійна

​ЗСУ вже звільнили 1 054 населених пункти України, – ОП

На звільнених територіях тривають відновлювальні роботи.

​ЗСУ вже звільнили 1 054 населених пункти України, – ОП
Деокуповане селище Іванків на Київщині
Фото: Владислав Кузніченко

Станом на 2 серпня українські військові деокупували від російських загарбників 1 054 населених пункти України.

Про це повідомили в Офісі президента.

“Станом на сьогодні деокуповано вже 1 054 населені пункти. На всіх звільнених від російської окупації територіях тривають оперативні відновлювальні роботи”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Житомирщина продовжує відбудовувати пошкоджені об’єкти інфраструктури та житло містян, які беруть безпосередню участь у відновленні власних осель.

Уже повністю відновлено будівлю Житомирської політехніки, завершено заміну ушкоджених покрівель та вікон у понад 13 шкіл та садочків обласного центру.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили 46 населених пунктів Херсонської області. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також