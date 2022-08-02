​ЗСУ вже звільнили 1 054 населених пункти України, – ОП

Станом на 2 серпня українські військові деокупували від російських загарбників 1 054 населених пункти України.

Про це повідомили в Офісі президента.

“Станом на сьогодні деокуповано вже 1 054 населені пункти. На всіх звільнених від російської окупації територіях тривають оперативні відновлювальні роботи”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Житомирщина продовжує відбудовувати пошкоджені об’єкти інфраструктури та житло містян, які беруть безпосередню участь у відновленні власних осель.

Уже повністю відновлено будівлю Житомирської політехніки, завершено заміну ушкоджених покрівель та вікон у понад 13 шкіл та садочків обласного центру.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили 46 населених пунктів Херсонської області.