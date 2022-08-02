Збирав інформацію про військові і цивільні об’єкти. СБУ затримала коригувальника вогню у Миколаєві

Російські спецслужби використовували надану інформацію для нанесення ударів по місту.

Контррозвідники СБУ затримали мешканця міста Миколаїв, який збирав та поширював в російських інтернет-спільнотах інформацію про позиції українських військ та об’єкти критичної інфраструктури у Миколаєві.

Про це повідомляє сайт СБУ.

Зібрана ним інформація використовувалась ворожими спецслужбами та військами для нанесення ракетних та артилерійських ударів по військових та цивільних об’єктах міста. У результаті його дій було зруйновано декілька таких споруд.

Фото: ssu.gov.ua

У ході обшуку, проведеного за місцем проживання фігуранта, виявлено та вилучено засоби фіксації та поширення вказаних даних.

“Наразі коригувальнику повідомлено про підозру за ч.3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу”, – йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Нагадаємо, за дві доби російські військові понад 70 разів обстріляли Миколаїв, є загиблі і поранені.