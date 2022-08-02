Головне за ніч. Вівторок, 2 серпня

Вибухи у Миколаєві, Дніпропетровщина під обстрілами, новий пакет допомоги від США, ліквідація лідера "Аль-каїди".

Сьогодні починаємо з новин із лінії фронту. Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ворожий штурм в районі Авдіївки на Донеччині не мав успіху. Також безуспішними виявилися штурмові дії, які окупанти вели неподалік Івано-Дар’ївки Донецької області.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Курульки, Грушувахи, Чепіля, Карнаухівки, Долини та Барвінкового та авіаційний удар біля Дібрівного.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Мар’їнка, Костянтинівка, Новосілка, Павлівка, Чарівне та Мала Токмачка.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 2 серпня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що з 24 лютого Збройні сили Україні ліквідували близько 41 170 окупантів. Минулої доби російська армія втратила близько 140 військових, один гелікоптер та чотири артилерійські системи.

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках.

Про інші втрати загарбників – у новині.

Близько 4 ранку в кількох районах Миколаєва прогриміли потужні вибухи.

У зведенні від ОВА йдеться, що один із районів міста зазнав обстрілів чотирма реактивними снарядами РСЗВ "Смерч", інший – вісьмома ракетами С-300.

Пошкоджено гуртожиток одного з університетів та житлові будинки. Через потрапляння боєприпасів та їхніх уламків в будівлю магазину виникла пожежа.

Жахливі події відбуваються на багатостраждальній Херсонщині. У районі села Довгове Херсонської області рашисти з протитанкового ракетного комплексу розстріляли цивільний мікроавтобус.

Загинуло троє, поранено п’ятеро мирних жителів, повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Постраждалих доставлено у лікарню, їм надано допомогу.

На Дніпропетровщині ніч, як і попередні, минула з тривогами й обстрілами. Російська армія тримала під прицілом два райони – Синельниківський та Криворізький.

"По Синельниківському ворог ударив з РСЗВ. У Покровській громаді є руйнування житла, пошкоджені автівки", – повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

У Криворізькому районі російська ствольна артилерія накрила вогнем Широківську та Зеленодольську громади. Людей не зачепило. У селі Кошове перебита лінія електропередач. Працюють електрики.

На Херсонщині ЗСУ звільнили вже 46 населених пунктів, по Луганщині ворог бив ракетами, артилерією, мінометами, танками, завдавав авіаударів.

Про це йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Минулої доби росіяни здійснили обстріли прикордонних громад Сумщини – Білопільської, Хотінської, Есманьської. Били з мінометів та артилерії. Обійшлося без постраждалих.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Вінниччині, Полтавщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Детальніше – в нашій новині.

Президент США Джо Байден підписав черговий пакет безпекової допомоги Україні вартістю 550 млн доларів.

CNN з посиланням на Пентагон повідомило, що допомога, яка надходить із запасів США, включає 75 тис. боєприпасів для артилерії й нерозголошену кількість додаткових боєприпасів для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.

Байден підтвердив вбивство лідера терористичної організації "Аль-каїда" Аймана Аль-Завахірі.

"У суботу за моєю вказівкою США успішно виконали удар дроном у Кабулі, в Афганістані, вбивши еміра Аль-Каїди Аймана Аль-Завахірі", – сказав президент США у відеозверненні.

"Правосуддя відбулося. Цього лідера терористів більше немає. Люди у всьому світі більше не мають боятися цього злого вбивцю. США продовжують демонструвати рішучість і здатність захистити американців від тих, хто хоче заподіяти їм шкоду. Сьогодні ми знову чітко заявляємо – скільки б часу це не зайняло, де б ви не ховалися, якщо ви є загрозою для наших людей, США вас знайдуть і ліквідують", – додав Байден.

За словами президента США, ніхто з членів сім'ї аль-Завахірі не постраждав, також немає жертв серед цивільних.

Неважко здогадатися, які емоції викликала ця новина у мільйонів людей і не лише в Україні.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!