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Окупанти обстріляли два райони на Дніпропетровщині, пошкоджене житло і автомобілі

Ніч у Дніпропетровській області минула з тривогою і обстрілами.

Російська армія цієї ночі тримала під прицілом два райони – Синельниківський та Криворізький.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“По Синельниківському ворог ударив з РСЗВ. У Покровській громаді є руйнування житла, пошкоджені автівки. Попередньо, люди не постраждали”, – йдеться у повідомленні.

У Криворізькому районі російська ствольна артилерія накрила вогнем Широківську та Зеленодольську громади. Людей не зачепило.

У селі Кошове перебита лінія електропередач. Село без світла. Працюють електрики. У інших районах області на цю хвилину спокійно.

Окрім того, з "ураганів" ворог обстріляв Карпівську громаду.

Обстріл Карпівської громади &quot;ураганами&quot;
Фото: Валентин Резніченко
Обстріл Карпівської громади "ураганами"

Обстріл Дніпропетровщини
Фото: Валентин Резніченко
Обстріл Дніпропетровщини

Фото: Валентин Резніченко

Нагадаємо, вчора вночі ворог обстріляв Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини, є поранені. 

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