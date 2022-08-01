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​Вночі ворог обстріляв Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини, є поранені

Російська армія умисно цілила по житлових кварталах.

​Вночі ворог обстріляв Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини, є поранені
Ілюстративне фото
Фото: тг-канал Валентина Резніченка

Вночі ворог обстріляв Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини. В результаті двоє жінок отримали поранення.

Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко.

"Понад 60 приходів з «Градів» по Марганцю та Червоногригорівській громаді. Російська армія умисно цілила по житлових кварталах - по людях, які в цей час спали. Поранені двоє жінок. Одна з них госпіталізована. Вона у важкому стані", - написав він у Telegram.

У Марганці пошкоджено вісім приватних будинків. В одному з них під час обстрілу спали шестеро дітей. Наймолодшому всього два роки. Усіх врятували. Діти неушкоджені.

Обстрілом зачепило кафе та швейне виробництво. Виведено з ладу електромережу. Місто частково залишилося без світла.

У Червоногригорівській громаді зруйновано понад 30 приватних будинків та автівки місцевих мешканців. Зачепило й лінію електропередачі. Кілька вулиць Червоногригорівки - без електрики.

У Криворізькому районі ворог ударив зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді. На щастя, без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, вчора Росія вдарила по Нікополю "градами" і ракетами та обстріляла Криворізький район.

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