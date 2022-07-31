Сьогодні, 31 липня, протягом дня росіяни сім разів обстріляли прикордонні громади Сумщини, зафіксовано майже 90 прильотів з різних видів зброї.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

“Білопільська громада: опівдні розпочалися обстріли околиць одного із сел громади, росіяни тричі відкривали вогонь з артилерії і мінометів. За понад дві години обстрілів прилетіло щонайменше 24 снаряди”, - розповів Живицький.

В результаті обстрілів знищено два цивільні легкові автомобілі, пошкоджена територія фермерського господарства, загорілося поле.

Близько 25 гектарів пшениці знищено вогнем росіян.

О 13:30 почався обстріл з мінометів та артилерії Середино-Будської громади, близько 35 прильотів.

Били по території Деснянсько-Старогутського національного природного парку. Постраждала природа та приміщення дослідного відділення.

Краснопільська громада: о 14:30 росіяни відкрили вогонь з артилерії. Усього було три обстріли протягом години по різних частинах території громади. Загалом майже 30 прильотів по околицях трьох сел.

Постраждалих та руйнувань попередньо немає.

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Нагадаємо, близько 40 ракет прилетіло по Миколаєву під час масованого нічного обстрілу 31 липня. Це один з наймасштабніших обстрілів міста після 24 лютого.