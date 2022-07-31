Сьогодні, 31 липня, протягом дня росіяни сім разів обстріляли прикордонні громади Сумщини, зафіксовано майже 90 прильотів з різних видів зброї.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
“Білопільська громада: опівдні розпочалися обстріли околиць одного із сел громади, росіяни тричі відкривали вогонь з артилерії і мінометів. За понад дві години обстрілів прилетіло щонайменше 24 снаряди”, - розповів Живицький.
В результаті обстрілів знищено два цивільні легкові автомобілі, пошкоджена територія фермерського господарства, загорілося поле.
Близько 25 гектарів пшениці знищено вогнем росіян.
О 13:30 почався обстріл з мінометів та артилерії Середино-Будської громади, близько 35 прильотів.
Били по території Деснянсько-Старогутського національного природного парку. Постраждала природа та приміщення дослідного відділення.
Краснопільська громада: о 14:30 росіяни відкрили вогонь з артилерії. Усього було три обстріли протягом години по різних частинах території громади. Загалом майже 30 прильотів по околицях трьох сел.
Постраждалих та руйнувань попередньо немає.
Нагадаємо, близько 40 ракет прилетіло по Миколаєву під час масованого нічного обстрілу 31 липня. Це один з наймасштабніших обстрілів міста після 24 лютого.