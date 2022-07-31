Сьогодні, 31 липня, воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряних Сил влучним пострілом “приземлили” черговий БПЛА російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба Повітряного командування “Центр”.

Бійці зенітного ракетного підрозділу збили безпілотник ймовірно типу "Птеро", який візуально має схожість з “Орлан-10”. Цей БПЛА мав здійснити дорозвідку з метою коригування ворожих військ.

Фото: Пресслужба Повітряних Сил

Фото: Пресслужба Повітряних Сил

Фото: Пресслужба Повітряних Сил

Фото: Пресслужба Повітряних Сил

Нагадаємо, бійці військових частин і підрозділів Командування морської піхоти ВМС ЗСУ, які воюють у складі угруповань, за минулий тиждень ліквідували понад дві сотні росіян.