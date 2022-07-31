​Російських військових не відправляють на ротацію в Крим, бо інакше ті втечуть, - Хлань

Росіян везуть на ротацію в бік Херсона і Криму, але до півострова не довозять - інакше окупанти втечуть і не повернуться воювати. Натомість їх розміщують у Генічеську.

Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

"Їх розміщають на базах Арабатської стрілки в Генічеському районі. Там дадуть відпочити декілька тижнів і знову в бій, бо якщо дозволять поїхати в Крим — військові потікають", - розповів Хлань.

За його словами, стан рашистів надзвичайно деморалізований. Тож щоб не допустити дезертирства, їх шляхом обману поселяють у Генічеську.

Нагадаємо, нині українська розвідка повідомила, що дві сотні російських морських піхотинців, які входять у 810 бригаду, відмовилися повертатись на війну в Україну.

Раніше в ГУР зазначали, що військові РФ намагаються тікати з війни через Арабатську стрілку до Криму. Цей маршрут вважається безпечним та добре "відпрацьованим".