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Росіяни "латають" Антонівський міст аеродромними плитами, - Соболевський

"Якість ремонту і надійність моста після нього викликають великі сумніви".

Росіяни "латають" Антонівський міст аеродромними плитами, - Соболевський
Фото: Twitter/Михайло Подоляк

Росіяни працюють над тим, аби відновити Антонівський міст після ударів по ньому з боку ЗСУ.

Про це повідомив перший заступний голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

За його словами, для цього окупанти зібралися використовувати аеродромні плити.

"Працюють без розрахунків навантаження, без інженерних планів – просто накривають плитами пошкоджені ділянки... Звичайно, якість ремонту і надійність моста після нього викликають великі сумніви", - зауважив Соболевський.

Він підкреслив, що "у будь-якому випадку координати Антонівського мосту після цих маніпуляцій не зміняться".

Нагадаємо, минулого тижня українські військові вдарили по Антонівському мосту, щоб порушити військову логістику ворога. Згодом, у ніч на 27 липня, Збройні сили України завдали чергового удару по об'єкту. 

Цей міст – єдиний у Херсоні через річку Дніпро. Росіяни використовували його для транспортування своєї техніки і боєприпасів.

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