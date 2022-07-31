ЄС має визнати Росію державою-спонсором тероризму, - Рінкевичс

На його думку, більшість росіян підтримують політику Кремля.

Європейський Союз має визнати Росію державою-спонсором тероризму, заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

Він також порівняв військових РФ з бойовиками «Ісламської держави», повідомляє Politico.

«Ми бачимо всю жорстокість російських сил, які насправді багато в чому нагадують ІДІЛ, яку ми завжди називали терористичною організацією. Давайте називати речі своїми іменами», — сказав Рінкевичс.

Він також додав, що Європа має подвоїти зусилля з ізоляції Росії.

«Єдиний спосіб рухатися вперед — посилити нинішню стратегію, яка полягає в підтримці України, посиленні військової допомоги», — зазначив він.

Міністр також закликав до конфіскації російських активів і звернувся до країн ЄС із закликом обмежити видачу віз для росіян.

«Якщо ми засуджуємо такі країни, як Іран, то РФ нічим не відрізняється», — сказав Рінкевичс.

На його думку, більшість росіян підтримують політику Кремля щодо України.

За даними американських ЗМІ, державний секретар США Ентоні Блінкен не готовий ухвалити рішення про визнання Росії державою-спонсором тероризму, незважаючи на відповідну резолюцію Сенату США і заклики впливових американських політиків.

Раніше Комітет Сенату Сполучених Штатів з міжнародних відносин підтримав резолюцію із закликом до держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму.

3 травня до обох палат Конгресу із проханням визнати Росію країною-спонсором тероризму звернулася Верховна Рада України. Із закликами до світової спільноти зробити це регулярно звертаються президент Володимир Зеленський і голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.