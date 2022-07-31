Візуально він схожий на "Орлан-10".

Сьогодні українські військові збили ще один російський безпілотник.

Про це повідомили в повітряному командуванні "Центр" Повітряних сил України.

Бійці зенітного ракетного підрозділу ПК "Центр" збили повітряну ціль, імовірно, типу "Птеро".

Військові кажуть - він схожий візуально на "Орлан-10". Ним росіяни мали здійснити дорозвідку з метою коригування своїх військ.

Нагадаємо, днями на Миколаївщині окупанти втратили дрон-шпигун "Елерон-3", а до цього в області українські бійці знищили ворожий дрон-камікадзе "Ланцет".